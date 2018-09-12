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СМИ: киновселенную DC перезапустят, а Генри Кавилл не вернётся к роли Супермена
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СМИ: киновселенную DC перезапустят, а Генри Кавилл не вернётся к роли Супермена 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
The Hollywood Reporter сообщает, что Генри Кавилл отказался от роли Супермена и больше не появится в киновселенной DC.
Это произошло после того, как Warner Bros. решила сосредоточить своё внимание на создании сольного фильма о Супергёрл, противоречащего сложившемуся устою киновселенной. Впрочем, в студии надеялись, что актёр сможет в последний раз появиться в небольшом камео в весеннем «Шазаме», однако из-за загруженности расписания Кавилла этого не произойдёт.
При этом источники издания в Warner Bros. сообщают, что руководители компании не намеревались в ближайшее время снимать новую картину о Человеке из стали. Они уверены, что Супермен сродни Джеймсу Бонду — его запросто могут играть разные актёры. Бен Аффлек, вероятно, также больше не появится на большом экране в роли Бэтмена.
Тем не менее, Джейсон Момоа, Галь Гадот и Эзра Миллер пока никуда не денутся. Как минимум, они появятся в своих сольных фильмах: «Аквамен» выйдет в прокате в этом декабре, а «Чудо-женщине 1984» — в ноябре следующего года. Съёмки «Флэша» же начнутся в следующем году.
А вот с выходом «Супергёрл» киноделы намерены ненавязчиво начать перезапуск киновселенной, многие аспекты которой сейчас попросту не работают. Пока непонятно, каким образом это произойдёт и вернутся ли к своим ролям другие актёры.
Генри Кавилла же теперь ждёт адаптация «Ведьмака», где ему досталась ведущая роль Геральта из Ривии. Съёмки сериала начнутся в ноябре.
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