Международный кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет в Санкт-Петербурге

Кинофестиваль «Послание к человеку» является главным, крупнейшим и самым авторитетным киносмотром Санкт-Петербурга. Ежегодно он привлекает более ста российских и иностранных гостей на показы лучших фильмов года — документальных, игровых, анимационных экспериментальные работ, отобранных эксперным жюри.

В конкурсные программы XXVIII кинофестиваля «Послание к человеку» вошли 74 фильма, в том числе 10 мировых премьер, 3 международные и более 30 премьер российских. В программе есть новые фильмы всемирно известных авторов и участников «Послания» прошлых лет — Корнелиу Порумбою, Сергея Лозницы, Ван Бина, Вита Клусака, Деймантаса Наркявичюса, Джона Смита Алины Рудницкой , а также много режиссерских дебютов.

Зрителей ждут конкурсные показы, 9 специальных программ, две из них — ретроспективы, 12 спецпоказов, уникальные выставки, посвященных истории и современным тенденциям киноискусства. В программе — мастер-классы, творческие встречи, круглые столы, обсуждения и конференции.

Одним из почетных гостей фестиваля станет знаменитый итальянский режиссер Паоло Соррентино , который примет участие в церемонии открытия кинофестиваля, а также представит фильм «Лоро». Выход в широкий прокат этого фильма в России запланирована на октябрь 2018 года.

Торжественная церомония закрытия кинофестиваля пройдет 22 сентября и завершится праздничной концертной программой. С подробным расписанием показов можно ознакомиться на официальном сайте «Послания к человеку».