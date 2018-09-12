Международный кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет в Санкт-Петербурге 

Кинофестиваль «Послание к человеку» является главным, крупнейшим и самым авторитетным киносмотром Санкт-Петербурга. Ежегодно он привлекает более ста российских и иностранных гостей на показы лучших фильмов года — документальных, игровых, анимационных экспериментальные работ, отобранных эксперным жюри.
В конкурсные программы XXVIII кинофестиваля «Послание к человеку» вошли 74 фильма, в том числе 10 мировых премьер, 3 международные и более 30 премьер российских. В программе есть новые фильмы всемирно известных авторов и участников «Послания» прошлых лет — Корнелиу Порумбою, Сергея Лозницы, Ван Бина, Вита Клусака, Деймантаса Наркявичюса, Джона Смита, Алины Рудницкой, а также много режиссерских дебютов.
Зрителей ждут конкурсные показы, 9 специальных программ, две из них — ретроспективы, 12 спецпоказов, уникальные выставки, посвященных истории и современным тенденциям киноискусства. В программе — мастер-классы, творческие встречи, круглые столы, обсуждения и конференции.
В работе над программой приняли ведущие российские специалисты в области кино: арт-директор фестиваля — Андрей Плахов, директор конкурсных программ — Алексей Медведев, президент кинофестиваля — Алексей Учитель. Международное юри XXVIII кинофестиваля «Послание к Человеку» возглавил станет австрийский кинорежиссёр, продюсер, оператор Кристиан Бергер, номинант на «Оскар» за работу над фильмом «Белая Лента». Компанию ему составят польский режиссер Кшиштоф Гират, ирландский режиссер Марк Казинс, российский режиссер анимационного кино Михаил Алдашин и немецкая актриса Сара Штерн.
Национальный конкурс на «Послании» будут оценивать режиссер документального кино Павел Костомаров, лауреат премии Европейского общества научной фантастики в номинации «Лучший писатель», журналист, писатель и сценарист Анна Старобинец, российский режиссер-документалист Александр Кузнецов.
Одним из почетных гостей фестиваля станет знаменитый итальянский режиссер Паоло Соррентино, который примет участие в церемонии открытия кинофестиваля, а также представит фильм «Лоро». Выход в широкий прокат этого фильма в России запланирована на октябрь 2018 года.
Торжественная церомония закрытия кинофестиваля пройдет 22 сентября и завершится праздничной концертной программой. С подробным расписанием показов можно ознакомиться на официальном сайте «Послания к человеку».