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Зачем нужна «хлопушка» на съемках
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Зачем нужна хлопушка на съемках 

Рамблер 2 часа назад
Фото: giphy.com
Наверняка вы хоть раз задумывались, почему при современных технологиях киношники все еще используют "хлопушку". Более того, на съемках фильмов с большим бюджетом для этой самой хлопушки нанимают специального человека, например, помощника режиссера или ассистента оператора.
Хлопушку еще называют нумератором и используют этот инструмент, применяемый при съемке кинофильмов, для последующей синхронизации изображения и звука. Еще одной важной функцией хлопушки является систематизация отснятого материала и записанных фонограмм, которую проводят с учетом обозначений номеров сцен и дублей.
Хлопушка состоит из двух частей: доски для нанесения информации о сцене и прикрепленного на шарнире бруска для создания хлопающего звука. Две "хлопающие" палочки сверху доски традиционно окрашиваются в контрастную диагональную полоску, чтобы было проще различать кадры на негативе изображения. Сама же доска может быть сделана из дерева или акрилового стекла.
Конечно, современные технологии позволяют осуществлять синхронизацию изображения и звука без использования хлопушки-нумератора, например, по стартовым отметкам или по временному коду. Однако систематизировать отснятый материал без использования доски с обозначениями будет достаточно сложно. Именно поэтому хлопушку продолжают использовать до сих пор: она выполняет функции разметки отснятого материала по сценам, дублям и прочим параметрам.
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