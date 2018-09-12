Ещё
Фонд кино: Приставам не удалось взыскать деньги с компаний, из-за которых возбудили дело о растрате
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Фонд кино: Приставам не удалось взыскать деньги с компаний, из-за которых возбудили дело о растрате 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Судебным приставам не удалось взыскать деньги с компаний-производителей картин «Superпапа», «Боб» и «Сны Севы Горелова», из-за которых МВД РФ возбудило дело о растрате. Об этом сообщили в пресс-службе фонда кино.
«В апреле фонд кино обратился в министерство культуры с просьбой оказать содействие в возврате средств фонда, выделенных на производство национальных фильмов 21 кинокомпании. В этом списке были и компании «Артополион» и «25 этаж», производившие анимационный проект «Боб», детский фильм «Superпапа» и дебют «Сны Севы Горелова» соответственно. Проекты «Боб» и «Superпапа» были поддержаны фондом еще в 2012 г. как социально-значимые, однако не доведены до конца. Фильм Петра Тодоровского-младшего «Сны Севы Горелова» (новое название «Лавстори») завершен, был отмечен на кинофестивале «Окно в Европу» в 2017 г., но в прокат пока не вышел. Все суды фондом были выиграны, однако у приставов не получалось взыскать средства», — сказали в пресс-службе.
Ранее СМИ сообщили о том, что МВД России после жалобы министра культуры В. Мединского возбудило два уголовных дела о растрате бюджетных денег, выделенных на создание фильмов «Superпапа», «Боб» и «Сны Севы Горелова». В частности, на съемки фильма «Сны Севы Горелова» выделено 10 млн руб., по сообщениям ряда изданий фильм снят не был. Отмечалось также, что снимал комедию Петр Тодоровский-младший. Фильм под новым названием «Лавстори» получил приз «За дебют» на фестивале «Окно в Европу». Второе уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из компании «Артополион». По версии следствия, они похитили 25 млн руб. под предлогом съемки мультфильма «Боб» и детского фильма «Superпапа». Деньги на мультфильм «Боб» и фильм «Superпапа» выделил «Артополиону» фонд кино в 2012 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Кинотеатры «Москино» бесплатно покажут фильмы с участием актрисы Т.Дорониной к ее 85-летию 12-15 сентября Сеть «Каро»: Ограничение проката зарубежного кино усугубит дефицит привлекательного для зрителей контента Актер Т.Харди приедет в Москву с фильмом «Веном»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие откровенные сцены в кино12
Ужасная игра актеров, испортившая фильмы2
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х10
Из-за кого у Марка Захарова были проблемы
Невероятные перевоплощения звезд ради роли
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
03:00
Из-за кого у Марка Захарова были проблемы
Фильмы
05:24
Ужасная игра актеров, испортившая фильмы
Актеры Фильмы
10:04
Отличные фильмы, не попавшие в кинотеатры
Фильмы
05:22
Самые ожидаемые мультики осени
Фильмы
04:31
Забавные дубли с известным актером
Фильмы Актеры
05:39
Фильмы, которые так никто и не понял
Фильмы
02:22
Кем был в жизни прототип Шарапова
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение