Фонд кино: Приставам не удалось взыскать деньги с компаний, из-за которых возбудили дело о растрате 

Судебным приставам не удалось взыскать деньги с компаний-производителей картин «Superпапа», «Боб» и «Сны Севы Горелова», из-за которых МВД РФ возбудило дело о растрате. Об этом сообщили в пресс-службе фонда кино.
«В апреле фонд кино обратился в министерство культуры с просьбой оказать содействие в возврате средств фонда, выделенных на производство национальных фильмов 21 кинокомпании. В этом списке были и компании «Артополион» и «25 этаж», производившие анимационный проект «Боб», детский фильм «Superпапа» и дебют «Сны Севы Горелова» соответственно. Проекты «Боб» и «Superпапа» были поддержаны фондом еще в 2012 г. как социально-значимые, однако не доведены до конца. Фильм Петра Тодоровского-младшего «Сны Севы Горелова» (новое название «Лавстори») завершен, был отмечен на кинофестивале «Окно в Европу» в 2017 г., но в прокат пока не вышел. Все суды фондом были выиграны, однако у приставов не получалось взыскать средства», — сказали в пресс-службе.
Ранее СМИ сообщили о том, что МВД России после жалобы министра культуры В. Мединского возбудило два уголовных дела о растрате бюджетных денег, выделенных на создание фильмов «Superпапа», «Боб» и «Сны Севы Горелова». В частности, на съемки фильма «Сны Севы Горелова» выделено 10 млн руб., по сообщениям ряда изданий фильм снят не был. Отмечалось также, что снимал комедию Петр Тодоровский-младший. Фильм под новым названием «Лавстори» получил приз «За дебют» на фестивале «Окно в Европу». Второе уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из компании «Артополион». По версии следствия, они похитили 25 млн руб. под предлогом съемки мультфильма «Боб» и детского фильма «Superпапа». Деньги на мультфильм «Боб» и фильм «Superпапа» выделил «Артополиону» фонд кино в 2012 г.