Казаки обнаружили в петербургском ТЦ фильм про украинских карателей

Директор Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров рассказал о том, как его товарищ обнаружил в одном из торговых центров Санкт-Петербурга диск с фильмом «Киборги», который прославляет украинских карателей. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Вы понимаете, что, во-первых, у этого фильма нет прокатного удостоверения в России, чтобы его продавать? — задал товарищ вопрос продавцу. — А во-вторых, с этической точки зрения, это не совсем правильно? Или все-таки деньги не пахнут?»

Герман Владимировобщественный деятель.

По его словам, продавец замялся, так как не владел темой, и ему было все равно, что продавать. Товарищ связался с Владимировым, и они решили после перепроверки информации провести рейд.

«Я попросил свою знакомую, чтобы она зашла в этот магазин. Оказалось, что фильм переложили в другое место. То есть все же сыграло роль то, что мой товарищ обратил на это внимание. Но в продаже он был», — продолжил он.

В итоге знакомая Владимирова не нашла диск и обратилась к продавцу за помощью, спросив его о наличии фильмов про войну на Украине. Как ни странно, продавец порекомендовал ей тех самых «Киборгов», якобы это «обалденный фильм, запрещенная новинка».

«В «Киборгах» героизируются украинские каратели, которые обстреливают мирный Донбасс, а русские добровольцы представлены нелюдями или заблудшими овцами… Моя знакомая отказалась покупать фильм, но сфотографировала диск. И мы с казаками станицы «Курортная» вечером уже сами туда приехали», — уточнил Владимиров.

То ли хозяин, то ли старший администратор магазина оказался в магазине, когда активисты прибыли к месту назначения. Оказалось, что помимо вышеупомянутой картины в наличии оказались фильмы об ИГ*, СС, Гестапо и т. п.

«Наша задача заключалась в том, чтобы зайти туда — но не запугивать, наезжать или угрожать, а объяснить этим людям: то, что они делают — неправильно. Когда мы призвали торговца к совести, он хотя бы сделал вид, что понял нас», — подчеркнул директор музея.

По мнению Владимирова, торговля подобным контентом должна быть уголовно наказуема, поскольку его могут покупать подростки с несформированным мышлением, а по митингам видно, что из этого выходит, — детей подбивают на разного ода провокации. В связи с этим он напомнил о прецеденте с картиной «Полет пули», героизирующей карательный батальон «Айдар».

«Когда его должны были показывать на фестивале «Артдокфест», наши соратники в Москве пришли и сорвали показ. Впоследствии этот фильм был внесен в список экстремистских материалов», — подытожил активист, пояснив при этом, что приобрел «Киборгов» для Музея воинской доблести Донбасса. — «Пусть валяется в уголке позора».

* — террористическая группировка, запрещенная на территории Российской Федерации.