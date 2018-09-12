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Режиссёр Эмир Кустурица переезжает в Сибирь
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Режиссёр Эмир Кустурица переезжает в Сибирь
News.ru
2 часа назад
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Создатель культовых фильмов
Эмир Кустурица
хочет построить дом на берегу Ангары в Сибири. Сербский режиссёр приехал в Иркутск на фестиваль «Звёзды на Байкале», семь раз искупался в Ангаре и решил: он должен остаться в России.
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