В «Вымпеле» покажут фильм «Валентин и Валентина»

Жители Бабушкинского района 14 сентября в кинотеатре «Вымпел» смогут посмотреть художественный фильм «Валентин и Валентина». Зрители увидят историю двух влюбленных — Валентина и Валентины.

«Они любят друг друга. Именно в этом возрасте чувство может быть таким ярким и романтическим. Но родители не хотят считаться с чувствами детей, считая, что они лучше понимают, в чем их счастье. Мать Валентины считает, что ее дочь заслуживает более выгодного жениха, мать Валентина тоже не в восторге от его невесты. Но настоящая любовь может преодолеть любые преграды», — говорится в описании к фильму на сайте сети кинотеатров.

Зрителей ждут по адресу ул. Коминтерна, 8. Начало в 18.30. Вход свободный.

Ограничение по возрасту 6+. (ис)