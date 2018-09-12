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В «Вымпеле» покажут фильм «Валентин и Валентина»
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В «Вымпеле» покажут фильм «Валентин и Валентина» 

Управа района Бабушкинский 2 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Жители Бабушкинского района 14 сентября в кинотеатре «Вымпел» смогут посмотреть художественный фильм «Валентин и Валентина». Зрители увидят историю двух влюбленных — Валентина и Валентины.
«Они любят друг друга. Именно в этом возрасте чувство может быть таким ярким и романтическим. Но родители не хотят считаться с чувствами детей, считая, что они лучше понимают, в чем их счастье. Мать Валентины считает, что ее дочь заслуживает более выгодного жениха, мать Валентина тоже не в восторге от его невесты. Но настоящая любовь может преодолеть любые преграды», — говорится в описании к фильму на сайте сети кинотеатров.
Зрителей ждут по адресу ул. Коминтерна, 8. Начало в 18.30. Вход свободный.
Ограничение по возрасту 6+. (ис)
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