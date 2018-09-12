Пропала одна из самых популярных китайских актрис 

Звезду фильмов «Железный человек-3» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего», китаянку Фань Бинбин, уже два месяца никто не видел. Самая высокооплачиваемая актриса в КНР исчезла. По одной из версий, она скрывается от налоговиков, сообщает The Hollywood Reporter.
Фань Бинбин не только не появляется на публике, но и в соцсети не заходит. Все дело в том, что недавно власти Китая присвоили актрисе «нулевой рейтинг социальной отвественности».
В Китае хорошо зарабатывающие знаменитости вынуждены платить более крупные налоги, чем рядовые граждане. Это сделано для того, чтобы в общественном сознании не было «культа денег», и люди не стремились к богатству и роскоши.
Последний раз Бин Бин видели в обещственном месте 1 июля, а в Интернте актриса появлялась последний раз 23 числа того же месяца.
На счету китаянки участие почти в 50 фильмах.