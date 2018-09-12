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Проклятье Эммы Стоун снято: Эндрю Гарфилд завел новый роман
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Проклятье Эммы Стоун снято: Эндрю Гарфилд завел новый роман 

Журнал ОК! 2 часа назад
Эндрю Гарфилд наконец перестал грустить из-за распавшихся отношений с Эммой Стоун, с которой он несколько раз пытался вновь наладить общение, и начал строить личную жизнь уже с другой женщиной. Новой избранницей актера стала его коллега, звезда сериала «Джессика Джонс» Сьюзи Абромейт.
В сети появились фотографии, на которых влюбленных запечатлели за поцелуями на пляже в Майами. В минувшие выходные они провели время вместе в Диснейленде, а еще раньше их видели на ужине в одном из заведений Майами.
Сьюзи, как и Эндрю, 35 лет, в прошлом она звезда тенниса. Сейчас ее можно увидеть в таких сериалах как «Сверхъестественное», «C. S. I. Место преступления» и других телепроектах.
Сьюзи Абромейт
Со Стоун Гарфилд встречался с 2011 по 2015 год. В прошлом году был слух, что они снова вместе. Масла в огонь подлила ситуация на «Оскаре», когда фотографы запечатлели трогательный момент: получившая статуэтку за свою роль в фильме «Ла-Ла Ленд» актриса произносила речь на сцене, а ее экс-бофренд, сидевший в первом ряду, смотрел на нее с обожанием.
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