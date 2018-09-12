Проклятье Эммы Стоун снято: Эндрю Гарфилд завел новый роман

В сети появились фотографии, на которых влюбленных запечатлели за поцелуями на пляже в Майами. В минувшие выходные они провели время вместе в Диснейленде, а еще раньше их видели на ужине в одном из заведений Майами.

Сьюзи, как и Эндрю, 35 лет, в прошлом она звезда тенниса. Сейчас ее можно увидеть в таких сериалах как «Сверхъестественное», «C. S. I. Место преступления» и других телепроектах.

Сьюзи Абромейт

Со Стоун Гарфилд встречался с 2011 по 2015 год. В прошлом году был слух, что они снова вместе. Масла в огонь подлила ситуация на «Оскаре», когда фотографы запечатлели трогательный момент: получившая статуэтку за свою роль в фильме «Ла-Ла Ленд» актриса произносила речь на сцене, а ее экс-бофренд, сидевший в первом ряду, смотрел на нее с обожанием.