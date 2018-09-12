Елизавета Боярская станет мамой во второй раз

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Малый драматический театр Санкт-Петербурга предупредил зрителей о замене актерского состава с октября этого года, а точнее о том, что одна из главных звезд уходит в декрет. Так все узнали о том, что Елизавета Боярская станет мамой во второй раз и что ребенок родится уже зимой. Поклонники смогут увидеть актрису на сцене в сентябре в спектаклях «Гамлет», «Коварство и любовь» и «Вишневый сад», а затем она сделает перерыв в карьере и посвятит себя семье. Так же поступит и счастливый отец Максим Матвеев , который отказался от роли в спектакле Вячеслава Бутусова «Человек из рыбы», решив сделать творческий перерыв.

Максим и Елизавета познакомились на съемках фильма «Не скажу» в 2009 году, летом 2010-го разослали приглашения на свадьбу, а два года спустя праздновали рождение сына Андрея. Актеры стараются избежать лишнего внимания к своей личной жизни, поэтому первенца до недавнего времени не показывали. Так что можно предположить, снимки новорожденного они тоже выкладывать в Instagram не будут.

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