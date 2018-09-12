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Режиссер «Человека на Луне» объяснил отсутствие сцены с флагом США
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Режиссер «Человека на Луне» объяснил отсутствие сцены с флагом США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Режиссер картины «Человек на Луне» Дэмьен Шазелл объяснил решение не показывать кадры установки флага США на спутнике Земли в своем фильме.
«Высадка на Луне стоила денег, она разъединяла семьи. Она обернулась огромными жертвами и потерями вместе с той историей успеха, которую мы знаем», — цитирует Шазелла Fox News.
Актер Райан Гослинг, исполнивший роль астронавта Нила Армстронга, ранее высказывался в защиту фильма. Он утверждал, что «это достижение вышло за пределы стран и границ».
После премьеры фильма в мировом прокате часть зрителей негативно отреагировала на отсутствие в картине кадров с установкой Армстронгом флага США на Луне. С критикой выступили президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и астронавт Базз Олдрин.
В российском прокате картина появится 11 октября 2018 года.
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