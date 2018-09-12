Мастер на все времена. Судьба Александра Галибина

Сразу после вуза он мастерски сыграл вора-карманника Пашку-Америку, много снимался, потом не снимался, потом чуть не ушел из профессии и из жизни. Найти путь помогла судьба: перемены указали дорогу не только в профессиональной, но и в личной жизни. После клинической смерти Галибин женился в третий раз и сыграл знаковую роль Мастера в знаменитом сериале Владимира Бортко по одноименному роману Булгакова. Какой он, это Мастер с пронзительными глазами?

Первым его мастерство рассмотрел Файнциммер — еще совсем юный Галибин чудом попал на пробы в «Трактир на Пятницкой». Парня привел второй режиссер, заметивший худого прыткого актера на дипломном спектакле в ЛГИТМиК. На пробах будущий Пашка-Америка был последним. Актер до сих пор считает, что Файнциммер просто устал — вот и взял его на главную роль, которая необычайно удалась. После премьеры юноша проснулся знаменитым. В своих интервью актер рассказывал, как на гастролях ему доводилось попасть «на рюмку чаю» к настоящим ворам. Те обращались к нему по имени героя — Пашка — говорили, что в криминальном мире он пользуется авторитетом и обещали покровительство. Первый поворот

Кадр из фильма режиссера Александра Файнциммера «Трактир на Пятницкой» (1978) В пору первой известности Галибин уже был серьезным семейным человеком. От того, может быть, у юного вчерашнего студента, роль получилась глубокой и продуманной. А супругой его была режиссер, актриса и филолог Оля Наруцкая. Галибин рассказывал, что женился, едва ему исполнилось 19. Такую спешку объясняет острым желанием вырваться из-под опеки родителей. Очень уж мама с папой заботились о своем талантливом сыне. А брак делал его в их глазах самостоятельным и не давал возможности вмешиваться в новую семью. Девушка смеялась, предлагала просто пожить вместе для начала, но строго воспитанный в интеллигентной петербургской семье Саша от таких предложений испытывал шок. Наруцкая была старше на пять лет и уже оканчивала питерский театральный, когда Галибин сделал ей предложение. Девушка смеялась, предлагала просто пожить вместе для начала, но строго воспитанный в интеллигентной петербургской семье Саша от таких предложений испытывал шок.

В первом браке у актера родилась дочь Маша. Однако скоропалительный союз долго не просуществовал. Увлеченная режиссурой Наруцкая сняла несколько знаменитых фильмов, номинированных на самые престижные премии и планировала расти в этом направление дальше. Галибин интересовался другими жанрами, а маленькая Машенька все чаще оставалась у бабушек. После развода общение с ребенком давалось актеру очень непросто. С Марией он помирился лишь когда девочка подросла. Сам режиссер… А пока папа занимался поисками себя. После блестящей роли Пашки-Америки он часто снимался, а вот с театром дела не ладились. После нескольких небольших ролей Галибин задумался, тем ли он вообще занимается? По словам актера, он хотел даже поступать в медицинский — полностью поменять род деятельности, да друзья уговорили не рубить с плеча.

Тогда же Александр совершенно случайно забрел на спектакль Анатолия Васильева и будто бы заново познакомился с собственной профессией. Только теперь его заинтересовала другая ее сторона: как это все можно сделать?! Весной Галибин переехал в Москву, где его приютил приятель — в маленькой каморке в тесной квартире — и поступил на режиссерский курс Васильева. Там актер познакомился со своей второй супругой Рут Виникен. Тогда же Александр совершенно случайно забрел на спектакль Анатолия Васильева и будто бы заново познакомился с собственной профессией. Талантливая переводчица изучала русский театр и переводила труды наших режиссеров. Стремительный роман с обаятельным актером быстро привел немку в ЗАГС. Три ее дочери быстро нашли общий язык с отчимом, а старшая дружила с Машей Галибиной. Но спустя шесть лет разница мировосприятия и стремление Рут вернуться на родину дали о себе знать. Влюбленным пришлось расстаться. Настоящая любовь

Новой любовью будущего Мастера стала тогда еще замужняя Ирина Савицкова . Ее он встретил на собственной лекции, которую читал на одной из кинематографических конференций. Во время выступления в зал вошла красивая девушка и заняла место, с которого он только что встал. Закончив лекцию, он молча протянул ей записку с просьбой оставить контакты и получил в ответ телефон на той же бумажке. Роман был красивым и возвышенным. Влюбленные общались на вы, и долго не могли встретиться — только созванивались и переписывались. Однажды они оказались в одном аэропорту: у Иры был стыковочный рейс, времени было совсем мало. К тому же актеры стояли с разных сторон толстого стекла, разделяющего зоны. Общались записками. Тогда Галибин написал, что без Ирины не может жить, а она восприняла это как предложение руки и сердца.

После свадьбы актер сыграл того самого Мастера — убеленного сединами, с грустным проникновенным взглядом, в котором отражается вся вселенная. Ирина будто приносит счастье Александру: в конце десятых он стал худруком театра имени Станиславского в Москве, а чуть позднее ушел из театра и начал вести любимую многими передачу «Жди меня». В браке с Ириной у Галибина родилось двое детей — дочь Ксения и сын Василий. Мастер по‑настоящему счастлив. Фото: Persona Stars, Legion media

Трактир на Пятницкой (1977)

Алые погоны (1980)

Мужество (1980, 1981)

Сто радостей, или Книга великих открытий (1981)

Ослиная шкура (1982)

Тревожный вылет (1983)

Батальоны просят огня (1985)

Джек Восьмеркин — американец (1986)

Серебряные струны (1987)

Романовы. Венценосная семья (2000)

Мастер и Маргарита (2005)

Второе зрение (2016)

Шуберт (2017)