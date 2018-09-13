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Райан Гослинг исполнил заветную мечту владельцев кофейни в Торонто
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Райан Гослинг исполнил заветную мечту владельцев кофейни в Торонто 

Аргументы Недели + ещё 2 21 минуту назад
Фото: Аргументы Недели
Владельцы кофейни в канадском Торонто провели самый настоящий «ритуал призыва Райана Гослинга», чтобы заманить голливудскую кинозвезду к себе на чашечку кофе. И у них это получилось!
Чтобы увидеть Райана Гослинга в стенах своего заведения, хозяева кафе с первого сентября затеяли целую кампанию. Они поставили в кофейне картонную ростовую фигуру актера и ежедневно выкладывали в соцсетях фотографии с «картонным Гослингом», сопровождая снимки подписями, выражающими надежду на то, что когда-нибудь их заведение посетит и «оригинальный», живой Райан Гослинг.
И вот — свершилось! Ждать пришлось не так уж и долго. На днях Райан Гослинг побывал в Торонто на Международном кинофестивале. И на чашечку кофе заглянул именно в это заведение, где его так сильно ждали. «Мы очень благодарны Райану Гослингу за то, что он нашел время навестить нас», — призналась хозяйка кофейни Жоэль Мюррей, выложив в соцсетях свое фото в обнимку со знаменитым актером в стенах своего заведения.
Немного ранее стало известно, что актер Райан Гослинг не будет сниматься в новом фильме о Бэтмене режиссера Метью Ривза, сообщает «Телепрограмма».
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