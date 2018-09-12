«Свершилось»: Райан Гослинг исполнил заветную мечту владельцев кофейни в Торонто

1 сентября в канадской кофейне Grinder Coffee (Торонто) начали «ритуал по привлечению Гослинга ». А вернее, кампанию для того, чтобы заманить кинозвезду в свои стены. Владельцы кафе поставили в заведении картонную копию актёра и ежедневно выкладывали в соцсетах фотографии с ней. https://twitter.com/GrinderCoffeeTO/status/1036813123313905665?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1036813123313905665%7Ctwcon%5Elogo&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.esquire.com%2Ffood-drink%2Fa23101528%2Fryan-gosling-grinder-coffee%2F Они высказывали надежду на то, что на их порог шагнёт и настоящий Райан Гослинг. Сам мэр Торонто Джон Тори поддержал эту акцию. фото: соцсети

И вот — «свершилось» (как об этом написали в тех же соцсетях). На днях актер приехал в Торонто на Международный кинофестиваль (TIFF) и вчера все-таки заглянул в заведение на чашечку кофе.

Владелица кафе Жоэль Мюррей была в полном восторге, о чем можно судить по ее фотографии в обнимку с Райаном. «Мы очень благодарны ему за то, что он нашел время навестить нас», — признается она в Twitter.

фото: соцсети

Не так давно Гослинг дал интервью изданию Variety, в котором он дал ответ на вопрос, давно занимающий поклонников вселенной DC. А именно — будет ли он новым Бэтменом?

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