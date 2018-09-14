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Медведица усыновила осиротевшего медвежонка в заказнике на Камчатке
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Медведица усыновила осиротевшего медвежонка в заказнике на Камчатке 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 сен — РИА Новости. Медведица в Южно-Камчатском заказнике усыновила осиротевшего медвежонка, оставшегося без матери, сообщает Кроноцкий заповедник, под управлением которого находится заказник.
"Исключительно редкое явление в социальном поведении медведей наблюдают сотрудники Кроноцкого заповедника на берегу Курильского озера. Медведица с двумя медвежатами приняла в свою семью чужого детеныша. Причина, по которой медвежонок остался без матери, неизвестна", — говорится в сообщении.
Отмечается, что зоологи наблюдают за Аглаей, так специалисты прозвали медведицу, и ее детенышами-сеголетками (первого года жизни) уже длительное время. В конце августа в их компании впервые был замечен чужой медвежонок-лончак (второго года жизни). Медведица достаточно терпимо относилась к присутствию сироты, и спустя время приемыш стал полноправным членом семьи.
"В сентябре этого года на Курильском озере регистрируется большое количество одиноких медвежат — как сеголеток, так и лончаков. Причем многие сеголетки значительно отстают в развитии. Вероятно, это связано с недостатком зашедшей на нерест рыбы", — приводит заповедник слова научного сотрудника лаборатории экологии животных Института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергея Колчина.
По мнению ученого, медвежонок мог остаться сиротой после того, как его мать, оставив детеныша на берегу, отправилась в далекий заплыв по озеру в поисках пропитания и не вернулась.
Курильское озеро — самое большое нерестилище нерки в Азии. Обилие лососей и строгий заповедный режим Южно-Камчатского федерального заказника сделали это место настоящим медвежьим раем. С берега или смотровых площадок во время массового нереста нерки можно увидеть сразу 20–30 животных.
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