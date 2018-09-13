На Камчатке удалось заснять «танец» медведицы

П. -КАМЧАТСКИЙ, 13 сен — РИА Новости . Танец медведицы Маши на берегу Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике попал в объектив фотоловушки, видео на страницу Кроноцкого заповедника выложила сотрудница особо охраняемой территории Лиана Варавская.

"Ламбада! Качество видео оставляет желать лучшего, и ловушка близко стоит, но танцует Маша зажигательно", — такой надписью она сопроводила свой пост.

Впрочем, специалисты утверждают, что медведица все-таки не танцует, а трется спиной о дерево — таким образом хищники метят территорию.

Медведица Маша, она же Тесла — главная героиня документального фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни», который вышел в прокат этим летом. Он рассказывает о жизни медведицы и двух ее медвежат. Съемки фильма проходили в районе Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике 3 года назад.