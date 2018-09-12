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Ерёменко бил коллегу дверью до сотрясения мозга
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Ерёменко бил коллегу дверью до сотрясения мозга 

Рамблер 41 минуту назад
Съёмочный процесс первого советского боевика «Пираты XX века» не обошёлся без неприятностей. Во время шторма в Чёрном море с одного из кораблей съёмочной группы смыло макет донной мины, этот инцидент стал причиной серьёзных разбирательств с руководством флота, устроившим из-за муляжа «рогатой смерти», плавающем в районе военной базы, настоящий скандал. Несмотря на соблюдения правил техники безопасности, во время съёмок всё-таки не удалось избежать жертв. Снимая одну из самых ярких сцен фильма — бой на корабле между старшим механиком и пиратом, коллеге Ерёменко по кадру пришлось нелегко. По сценарию, главный герой должен был ударить пирата дверью по голове. Защитный механизм, специально установленный, чтобы обезопасить Талгата Нигматулина, под натиском Ерёменко не выдержал и сломался, а удар дверью сбил актёра с ног по-настоящему. Он оказался настолько сильным, что у Нигматулина диагностировали сотрясение мозга.
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