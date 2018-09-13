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Warner Bros. уволила Генри Кавилла и задумалась о чернокожем Супермене
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Warner Bros. уволила Генри Кавилла и задумалась о чернокожем Супермене 

Lenta.ru + ещё 1 39 минут назад
Фото: Lenta.ru
Компания Warner Bros. может предложить роль Супермена в новых фильмах актеру Майклу Б. Джордану, сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. Он заменит Генри Кавилла, который больше не будет играть этого персонажа.
По данным издания, студия уже обдумывает совершенно иное направление для развития истории Супермена, но пока сосредоточена на картинах о Супергерл, поэтому ленты об одном из главных героев вселенной DC пока откладываются на неопределенный срок.
Об уходе Кавилла из проекта сообщил ранее The Hollywood Reporter. Причин для этого называется несколько. Одной из них — переключение внимания компании на историю Супергерл, а в ней, по сюжетной линии, Супермен должен быть ребенком. По другой версии, Warner Bros. все-таки рассчитывает на перезагрузку франшизы с новым актером, так как предыдущие ленты «не сработали». Источники также говорят, что у студии мог возникнуть конфликт с Кавиллом из-за проблем с графиком: актер сейчас занят на съемках сериала «Ведьмак».
Генри Кавилл сыграл Супермена в трех фильмах: «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости». Майкл Б. Джордан известен по роли суперзлодея Н'Джадаки, которую он исполнил в картине по комиксам Marvel «Черная пантера».
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