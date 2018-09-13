Warner Bros. уволила Генри Кавилла и задумалась о чернокожем Супермене

Компания Warner Bros. может предложить роль Супермена в новых фильмах актеру Майклу Б. Джордану , сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. Он заменит Генри Кавилла , который больше не будет играть этого персонажа.

По данным издания, студия уже обдумывает совершенно иное направление для развития истории Супермена, но пока сосредоточена на картинах о Супергерл, поэтому ленты об одном из главных героев вселенной DC пока откладываются на неопределенный срок.

Об уходе Кавилла из проекта сообщил ранее The Hollywood Reporter . Причин для этого называется несколько. Одной из них — переключение внимания компании на историю Супергерл, а в ней, по сюжетной линии, Супермен должен быть ребенком. По другой версии, Warner Bros. все-таки рассчитывает на перезагрузку франшизы с новым актером, так как предыдущие ленты «не сработали». Источники также говорят, что у студии мог возникнуть конфликт с Кавиллом из-за проблем с графиком: актер сейчас занят на съемках сериала «Ведьмак».

Генри Кавилл сыграл Супермена в трех фильмах: «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости». Майкл Б. Джордан известен по роли суперзлодея Н'Джадаки, которую он исполнил в картине по комиксам Marvel «Черная пантера».