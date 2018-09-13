«Багровая мята», премьера с Охлобыстиным и «Хищник»: что смотреть в кино

Новый «Хищник», свадебная комедия, Джулианна Мур в роли оперной дивы и отец-тиран в лице Ивана Охлобыстина . Редакция портала Москва 24 — о главных кинопремьерах недели.

"Хищник" — фантастический боевик, в котором команде из бывших спецназовцев, ученого-биолога и маленького мальчика предстоит сразиться с инопланетными хищниками, обосновавшимися на Земле. Сильные, выносливые и как никогда опасные — они представляют прямую угрозу человечеству. Новая картина является сиквелом серии фильмов, начавшейся еще легендарным «Хищником» 1987 года. Лента содержит множество отсылок к оригиналу, так что любителям классики с Арнольдом Шварценеггером просмотр будет еще интереснее.

Видео: YouTube/20th Century Fox Russia

Комедийный вестерн «Девица» от пока не известных широкому зрителю, но уже имеющих солидную фильмографию режиссеров Дэвида и Нэйтана Зеллнеров предлагает непривычный взгляд на жизнь Дикого Запада. Роберт Паттинсон в роли ковбоя-неудачника и Миа Васиковска в роли его эмансипированной невесты помогают переосмыслить серьезный жанр вестерна в ироническом ключе. Кроме того, сложно удержаться и не посмотреть на молодых актеров в необычном для них амплуа, тем более что Паттинсон в последнее время снимается, в основном, лишь в серьезных фестивальных фильмах.

Видео: YouTube/HD Трейлеры

Еще одна картина в жанре «русской вечеринки», за последние несколько лет ставшего одной из золотых жил для создателей отечественных комедий, — «Счастья! Здоровья!» С историями сразу трех влюбленных пар и их свадеб (русской, татарской и армянской) фильм обещает много застолий, шуток, свадебных конкурсов, комических ситуаций и поворотов сюжета.

Видео: YouTube/iVideos

В новом фильме о мести Дженнифер Гарнер выступила в привычном для себя со времен «Шпионки» амплуа женщины-воительницы. «Багровая мята» от режиссера «Заложницы» Пьера Мореля — история женщины, потерявшей семью и столкнувшейся с бездействием правосудия. Оказавшись одна против всего мира, она становится карательницей, задача которой — не только отомстить за своего мужа и маленькую дочь, но и самостоятельно вершить правосудие в городе, жителям которого можно полагаться лишь на самих себя.

Видео: YouTube/Megogo Distribution

Захватывающий триллер «Бельканто» с Джулианной Мур и Кристофером Ламбертом в главных ролях — история оперной дивы, приезжающей в Южную Америку, чтобы выступить на частном торжестве. Во время приема в дом врываются террористы, которые берут гостей в заложники с требованиями освободить своих товарищей-повстанцев из заключения. Всем вместе им предстоит провести месяц в захваченном особняке, чтобы понять друг друга и попытаться найти выход из непростой ситуации, в которой одним из главных «мирных переговорщиков» станет голос знаменитой певицы.

Видео: YouTube/KinomaxCinema

"Мир принадлежит тебе" — французская криминальная комедия с Изабель Аджани и Венсаном Касселем в главных ролях. Мелкий наркодилер, мечтающий о спокойной семейной жизни в прибрежном городе, берется за свое последнее дело, которое поможет ему начать новую жизнь. Но для того чтобы перевезти партию марихуаны из Испании, ему не обойтись без помощи своей матери — гламурной воровки, и отчима — криминального авторитета. Фильм о жизни французской шантропы и мелких бандитов придется по вкусу как любителям французских комедий, так и всем тем, кто хочет еще раз полюбоваться на ушедшее лето хотя бы в кино.

Видео: YouTube/KinomaxCinema

Ян Цапник. В семье дисциплинированного и приученного к порядку ударника производства рождается ребенок с ДЦП. Чтобы вырастить из сына здорового человека, он принимает решение не замечать его болезнь и воспитывать ребенка спартанскими методами. Справившись с болезнью ценой невероятного преодоления себя, его выросший сын уезжает из дома и перестает общаться с семьей. Но, став успешным бизнес-консультантом, он получает шанс снова встретиться с отцом, чтобы отомстить ему или прийти к примирению. «Временные трудности» — драма о преодолении и о том, с чем приходится сталкиваться людям с ограниченными возможностями в современной России. В ролях — Риналь Мухаметов , Иван Охлобыстин, Ирина Пегова

Видео: YouTube/Central Partnership

В разделе детского кино на этой неделе — китайский приключенческий мультфильм для всей семьи, на который можно привести и самых маленьких зрителей. «Большой кошачий побег» — история домашнего кота Пухляша, вынужденного вместе с соседкой по квартире попугаихой выйти за пределы зоны комфорта и родной квартиры, чтобы найти своего сбежавшего непоседливого сына — котенка Шустрика.

Видео: YouTube/Наше кино

Для любителей документалистики и современного искусства на этой неделе припасены сразу три премьеры. «Кусама: Бесконечные миры» — исследование жизни и творчества одной из самых продаваемых современных художниц Яёи Кусамы. О том, как из боли и сопротивления рождался ее яркий и жизнерадостный на первый взгляд индивидуальный стиль — в документальном фильме Хезер Ленц.

Видео: YouTube/cdkino

Фильм «Бедные люди. Кабаковы» выходит в прокат к 85-летию Ильи Кабакова и одновременно с открытием масштабной выставки художника «В будущее возьмут не всех» в Третьяковской галерее на Крымском Валу. О самом известном представителе московского концептуализма, его эмиграции, совместной работе с женой Эмилией Кабаковой и обретении мирового признания будет интересно узнать как в качестве подготовки тем, кто собирается на выставку в Третьяковку, так и всем любителям современного искусства.

Видео: YouTube/GARAGEMCA

Видео: YouTube/Pioner Cinema

Лиза Минаева