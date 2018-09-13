«Люди Икс: Тёмный Феникс»: как сделка века может испортить хороший фильм

Франшиза «Люди Икс» важна для всего мира кинематографа не только как серия фильмов, которая заработала много денег и дала старт карьере многих талантливых актёров, но и как франшиза, благодаря которой сейчас существует киновселенная Marvel и другие картины о супергероях. Именно первый фильм о мутантах начал популяризацию героев в цветном трико: люди поняли, что эти истории могут быть интересными, поднимать сложные темы и интриговать. Сейчас франшиза насчитывает 18 лет, 12 картин, и «Люди Икс: Тёмный Феникс» завершит общий глобальный сюжет киновселенной на данный момент. Какая проблема появилась у картины во время постпродакшена, и какой результат нас может ожидать в кинотеатрах? Сейчас мы в этом разберемся.

Главная проблема фильма

Почему идут пересъёмки?

Что ожидать в дальнейшем от франшизы?

Главная проблема фильма

Фото со съёмок фильма ««Люди Икс: Тёмный Феникс»

Сюжет картины расскажет о становлении героини Джин Грей и её связи с Фениксом — злобной космической сущностью. Сила Феникса впервые была продемонстрирована в картине «Люди Икс: Апокалипсис», когда Джин с его помощью уничтожила Апокалипсиса. В новом фильме тёмная сущность захватит Джин Грей, и другим мутантам во главе с Профессором Икс и Магнето придётся её спасать.

Данная картина может стать самой лучшей во франшизе, ведь мутанты никогда ещё не сталкивались с настолько страшной угрозой, но проблема в том, что лента выходит не в самое подходящее время. Начиная разрабатывать проект, создатели даже и не могли подумать, что в скором времени пройдёт сделка по покупке их студии и всех имеющихся у неё прав на различных персонажей. А теперь, какое бы эпичное и глобальное событие 20th Century Fox не показала в своей новой ленте, это будет напрасно, ведь есть вероятность, что Disney не захочет продлевать контракты с актёрами, играющими мутантов сейчас, и пригласит новых. Впрочем, даже если так и будет, картина может стать отличным финалом франшизы, которая начала эпоху супергероев на больших экранах.

Почему идут пересъёмки?

Кадр фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс»

Картина должна была выйти в этом году 1 ноября, но студия перенесла дату премьеры на 14 февраля 2019 — и дело не в досъёмках, а в пересъёмке ключевых сцен ленты, что намного серьёзней и говорит о том, что у фильма проблемы. Хоть это и не было официально подтверждено, но некоторые анонимные инсайдеры считают, что тестовые показы провалились. Фокус-группе не понравилась картина, в особенности космическая часть, так как по сюжету, чтобы спасти Джин Грей от космической сущности Феникса, героям придётся отправиться в космос.

Чего ожидать в дальнейшем от франшизы?

Фан-постер на тему «Люди Икс и Мстители на одном экране»

Фильм станет последним для 20th Century Fox, после права на мутантов переходят «Мышиному дому». Тут можно только предполагать, что с мутантами сделает компания. Либо будет рекаст актёров, чтобы «освежить» франшизу и представить её в киновселенной Marvel обновлённой и без привязки к прошлым сюжетам, либо их оставят, чтобы тем самым не отменить все события, произошедшие в мире мутантов. А тут уже в ход идут кинотеории фанатов с альтернативными реальностями и экспериментами Целестиалов над людьми.

В любом случае, Disney покупал 20th Century Fox по большей части из-за Людей Икс, чтобы вернуть их обратно домой, и понятно, что у Marvel большие планы на мутантов. Но пока все юридические детали сделки не будут выполнены, Кевин Файги и студия не будут даже планировать внедрение их в киновселенную, а сделка официально должна завершиться летом 2019 года, так что мутантов мы не увидим ещё как минимум до 2021.

Фан-постер фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс»

«Люди Икс: Тёмный Феникс» — фильм, который мог бы начать новую сюжетную арку мутантов во франшизе, но сложившиеся обстоятельства рушат все возможные истории на корню. Будем надеяться, что картина окупится в прокате и заставит боссов Disney провести внедрение мутантов в киновселенную Marvel, оставив при этом нынешних актёров, чтобы все мечты зрителей увидеть на одном экране Мстителей и Людей Икс сбылись.

Олег Забродский