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Стало известно, кто сыграет Жанну Фриске
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Стало известно, кто сыграет Жанну Фриске 

Газета.Ru + ещё 6 18 минут назад
Фото: @friskefan
Отец Жанны Фриске рассказал о работе над художественным фильмом о певице, сообщает сайт kp.ru.
"Про Жанну снято много документальных фильмов. Но художественный фильм будет первым. Работать над ним я доверил нашему хорошему знакомому, сценаристу и писателю Геннадию Куркину", — рассказал Владимир Фриске.
Он добавил, что съемки начнутся в следующем году. По его словам, Жанну в картине сыграет ее сестра Наталья Фриске.
"Наташа похожа на Жанну, она выступала на сцене, пела, умеет держаться перед камерой. Уверен, у нее получится. Вообще роль Жанны исполнят несколько человек. Поскольку на экране предстанет Жанна в детстве, юности, то будут найдены девочки на эти роли", — добавил он.
Ранее Истринский городской суд Московской области постановил выставить на торги имущество родителей Жанны Фриске по иску "Русфонда".
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