Венеция-2018: Цыганов надел платье, а приз отдали его жене

«Человек, который удивил всех» — единственный российский фильм, отобранный в программу «Горизонты» фестиваля в Венеции.

— Буон визьоне! — подсказал кто-то.

— Буон визьоне! — с удовольствием повторял Евгений итальянские слова, готовясь приветствовать публику.

В «Человеке, который удивил всех» Евгений Цыганов исполнил, возможно, свою самую необычную роль за 30 лет актерской карьеры и 65 ролей в кино.

Наталья Меркулова и Алексей Чупов гордятся, что их картина — единственная, попавшая на Венецианский кинофестиваль

На остров Лидо в Венецию актер приехал с самыми близкими женщинами — мамой Любовью Викторовной, старшей сестрой Ириной и возлюбленной Юлией Снигирь , с которой они растят общего сына Федора — первого для нее и восьмого для Евгения. Напомним, что Цыганов — самый многодетный отец среди своих коллег, у него пять сыновей и три дочки. Семеро были рождены в браке с актрисой Ириной Леоновой.

Юлия Снигирь родила Евгению сына и теперь повсюду его сопровождает

Евгений признался, что, работая над ролью в фильме «Человек, который удивил всех», он наблюдал за мамой и сестрой, запоминая их жесты, поведение, ведь ему пришлось примерить на себя не только женскую одежду… Его герой Егор, настоящий мужик, егерь, который регулярно рискует жизнью, семьянин, любящий муж и отец, меняет пол. Не по причине того, что он много лет скрывал свой истинный гендер от семьи и односельчан. В женском обличье он просто пытается обмануть смерть.

Продюсеры долго не утверждали Цыганова на эту роль. Наверное, не могли усмотреть в нем ни грамма женского начала. Было решено снимать его в парике со светлыми волосами. Но в день съемок парик отпал сам собой. Евгений доказал, что сможет стать женщиной при минимуме бутафории и грима.

По сюжету дни Егора сочтены, и ни врачи, ни знахари не могут ему помочь ничем. Однако переломным моментом становится встреча в лесу с шаманкой-алкоголичкой. Та рассказывает Егору притчу о селезне, обернувшемся уткой, чтобы обмануть смерть.

Когда смотришь фильм, создается полное впечатление, что снят он в Сибири. На самом деле — под Тверью, в 200 км от Москвы.

Жену главного героя — егеря Егора — сыграла актриса и режиссер Наталья Кудряшова . За эту роль ей вручили статуэтку крылатого льва в номинации «Лучшая женская роль» в программе «Горизонты». Невероятное везение! Наталья прекрасно сыграла свою роль. Весь фильм актрисе пришлось ходить с огромным накладным животом и даже участвовать с ним в эротической сцене. По сюжету беременная героиня, практически на сносях, узнает, что дни ее мужа сочтены. Она пытается его спасти, но уже поздно. Рак перешел в терминальную стадию.

Дебют Натальи в большом кино состоялся в 2009 году в фильме Веры Глаголевой «Одна война». В 2015 году она выпустила полный метр «Пионеры-герои», который был показан на Берлинском кинофестивале, таком же престижном, как и Венецианский.

— Я не верю! — первое, что вымолвила Наталья на сцене Дворца кино в Венеции, получив крылатого льва. Она поблагодарила семью и своего мужа — кинооператора Василия Григолюнаса.

— Мы привезли сюда сложный фильм, нам в России сложно делать смелые фильмы, но мы начали, и я надеюсь, продолжим, — сказала она.

Во время фестиваля Наталье приходилось много ходить на каблуках, и во время встречи со зрителями она их просто сняла. Было видно, что на фестивале Наталья чувствовала себя как дома. Никто из звезд такого себе не позволял. На премьеру Наталья пришла в платье-рубахе, а на церемонию награждения — в белом платье с запахом, с пайетками. Все ее наряды отличались своей мини-длиной. Ну что ж — такие ноги стоит показывать.

Наталья Кудряшова получила статуэтку крылатого льва в номинации «Лучшая женская роль»

Говоря про фильм, Наталья также заметила: «Удивительно, что в нашем кино нет плохих людей». Когда зрители ей напомнили о сцене надругательства над главным героем, она ответила: «Эти парни растеряны перед ликом смерти, как и мы все. Я читала сценарий и думала, что сцена насилия будет решена жестче».

Прощаясь со зрителями, режиссер фильма «Человек, который удивил всех» Алексей Чупов сказал: