Как выглядят забытые актеры из сериалов девяностых

Вспоминаем актеров из сериалов «Санта-Барбара», «Элен и ребята» и «Зена — королева воинов». Что их объединяет? Мы помним этих актеров молодыми, потому что с окончанием 90-х все они пропали с экранов.

«Санта-Барбара»

Культовая мыльная опера «Санта-Барбара» выходила на экраны в США с 1984 года, но российскому зрителю она стала известна лишь в девяностых. В центре сюжета была жизнь богатой семьи Кэпвеллов, однако кроме них героев было немало. Вы еще помните фамилии Локридж и Перкинс?

Кадр из сериала "Санта-Барбара"

Роль Иден Кэпвелл стала самой яркой в карьере Марси Уокер. После «Санты-Барбары» она вернулась в шоу «Все мои дети», которое покинула вновь и уже навсегда в 2005 году. С тех пор актриса на пенсии. Она занимается миссионерской деятельностью в качестве пастыря христианской Церкви.

Твиттер Марси Уолкер

Интереснее всего за пределами «Санты-Барбары» и телеэкрана вообще сложилась судьба Николаса Костера — исполнителя роли Лайонела Локриджа. В 2014 году восьмидесятилетний актер бросил семью и детей, и женился на поклоннице из России, которая младше его на 43 года.

«Элен и ребята»

Этот Французский сериал был популярен не только по всей Европе, но и в России. У нас он выходил с 1994 по 1996 год. Завязка сюжета проста: трое парней-студентов знакомятся с тремя девушками, все они быстро разбиваются по парам. Затем к ним в компанию приходят и другие ребята. Но кроме любви друзей интересует еще и музыка — поэтому в свободное от учебы время они собираются в старом гараже и репетируют, мечтая, что их группа однажды прославится.

Карьера актеров, задействованных в сериале, сложилась довольно успешно: почти все они так или иначе появлялись на французском телевидении в разных проектах, но главное — снимались в продолжениях сериала «Элен и ребята»: «Грезы любви», «Каникулы любви» и «Тайны любви». Последний сиквел выходит на экраны с 2011 года по настоящее время. Поэтому французские зрители и сегодня могут любоваться Элен Ролле и Патриком Пюидеба.

Однако, за пределами Франции актеры сериала «Элен и ребята» не очень известны. Все же, пик их международной славы пришелся на девяностые. Мы помним Элен и Николя молодыми, двадцатилетними. Тем временем, актеры основного актерского состава сериала один за другим празднуют пятидесятилетие.

Кадр из сериала "Тайны любви"

«Зена — королева воинов»Фантастический сериал с Люси Лоулесс и Рене О'Коннор выходил на экраны с 1995 по 2001 год. Образы двух сильных подруг-воительниц, Зены и Габриэль, стали самыми яркими в карьере этих актрис.

Фото: кадр из сериала «Зена — королева воинов»

После «Зены — королевы воинов» Люси Лоулесс снималась в популярных сериалах и фильмах, но лишь в эпизодических ролях. Среди ее работ сериалы «Секретные материалы» и «Спартак: Кровь и песок», фильм «Человек-паук». Однако такой яркой и характерной героини, как Зена, у Люси Лоулесс больше не было. Из последних событий ее жизни самое интересное относится вовсе не к актерской карьере: Люси Лоулесс, будучи активисткой «Гринпис», в 2012 году участвовала в захвате нефтедобывающего судна, за что ее потом приговорили к 120 часам общественных работ.

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Рене О'Коннор после роли Габриэль стала выступать в качестве продюсера и режиссера, но ее проекты нельзя назвать успешными. В последние годы она снимается лишь в короткометражных фильмах, которые неизвестны широкой аудитории.

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