Кинохиты, которые запретили к показу

Возможно, это покажется странным, но некоторые голливудские блокбастеры не могут посмотреть кинолюбители в других странах. Знали ли вы, что эти ленты были кое-где запрещены?

1. «Kingsman: Золотое кольцо» (2017). Фильм запретили в Камбоджи. Правительство страны заметило, что в картине в Камбоджи располагается штаб опасной группировки, мало того, штаб находится вблизи известного храма Та Прум. Всё это портит имидж страны, поэтому «Kingsman: Золотое кольцо» там запретили.

2. «Образцовый самец» (2001). Главный герой, сыгранный Беном Стиллером , должен совершить покушение на премьер-министра Малайзии. Такой ход закономерно не понравился правительству Малайзии, поэтому комедию там не показали.

3. «Волк с Уолл-стрит» (2013). Лента наполнена эпизодами с употреблением наркотиков и откровенными сценами, а самое известное англоязычное матерное слово использовано в фильме рекордные 506 раз. Непал и Малайзия не разрешили публике смотреть фильм, Индия, ОАЭ и Ливан выпустили картину после серьёзной цензуры.

4. «Шрек-2» (2004). В варианте для Израиля, который переозвучили на иврите, оказалась шутка, оскорбительная для известного в стране певца. Исполнитель добился в суде запрещения показов.

5. «Голодные игры» (2012). В фильме представлено много сцен с насилием в чрезмерных подробностях, из-за чего фильм запретили во Вьетнаме.

6. «Борат» (2006). Комедия отличается провокационным юмором, который сочли неприемлемым в Казахстане и запретили фильм. Также фильм не выпустили в России и некоторых арабских странах.

7. «Дэдпул» (2016). Приключенческий боевик с рейтингом 18+ запретили к показу в Китае из-за зашкаливающих сцен с насилием