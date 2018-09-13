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Кинохиты, которые запретили к показу
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Кинохиты, которые запретили к показу 

Рамблер 26 минут назад
Возможно, это покажется странным, но некоторые голливудские блокбастеры не могут посмотреть кинолюбители в других странах. Знали ли вы, что эти ленты были кое-где запрещены?
1. «Kingsman: Золотое кольцо» (2017). Фильм запретили в Камбоджи. Правительство страны заметило, что в картине в Камбоджи располагается штаб опасной группировки, мало того, штаб находится вблизи известного храма Та Прум. Всё это портит имидж страны, поэтому «Kingsman: Золотое кольцо» там запретили.
2. «Образцовый самец» (2001). Главный герой, сыгранный Беном Стиллером, должен совершить покушение на премьер-министра Малайзии. Такой ход закономерно не понравился правительству Малайзии, поэтому комедию там не показали.
3. «Волк с Уолл-стрит» (2013). Лента наполнена эпизодами с употреблением наркотиков и откровенными сценами, а самое известное англоязычное матерное слово использовано в фильме рекордные 506 раз. Непал и Малайзия не разрешили публике смотреть фильм, Индия, ОАЭ и Ливан выпустили картину после серьёзной цензуры.
4. «Шрек-2» (2004). В варианте для Израиля, который переозвучили на иврите, оказалась шутка, оскорбительная для известного в стране певца. Исполнитель добился в суде запрещения показов.
5. «Голодные игры» (2012). В фильме представлено много сцен с насилием в чрезмерных подробностях, из-за чего фильм запретили во Вьетнаме.
6. «Борат» (2006). Комедия отличается провокационным юмором, который сочли неприемлемым в Казахстане и запретили фильм. Также фильм не выпустили в России и некоторых арабских странах.
7. «Дэдпул» (2016). Приключенческий боевик с рейтингом 18+ запретили к показу в Китае из-за зашкаливающих сцен с насилием
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