В Казани пройдет бесплатный показ фильма «Лето» Кирилла Серебренникова

Фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова покажут в КДК им. Ленина 16 сентября, сообщает Дирекция парков и скверов Татарстана.

В эти выходные состоится закрытие летнего сезона программы «Ясно», которая проходила во всех парках и скверах республики. Последним мероприятием проекта станет показ фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, вышедшего на больших экранах летом 2018 года. Картина рассказывает о начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино». Это история о Ленинграде 80-х, о любви, поисках и больших надеждах.

Фильм покажут 16 сентября в 17.00 в КДК им. Ленина. Вход на показ по регистрации. Возрастное ограничение 18+.

Напомним, в Казани 13 сентября открывается литературный фестиваль «Аксенов-фест». В рамках него пройдут встречи с музыкантом Андреем Макаревичем , писательницей Гузель Яхиной, исследователем жизни Высоцкого Ивом Готье. Кроме того, состоятся беседы, показы фильмов и встречи с режиссерами.

Программа «Аксенов-феста».