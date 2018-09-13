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В Казани пройдет бесплатный показ фильма «Лето» Кирилла Серебренникова
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В Казани пройдет бесплатный показ фильма «Лето» Кирилла Серебренникова 

АиФ Казань + ещё 1 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова покажут в КДК им. Ленина 16 сентября, сообщает Дирекция парков и скверов Татарстана.
В эти выходные состоится закрытие летнего сезона программы «Ясно», которая проходила во всех парках и скверах республики. Последним мероприятием проекта станет показ фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, вышедшего на больших экранах летом 2018 года. Картина рассказывает о начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино». Это история о Ленинграде 80-х, о любви, поисках и больших надеждах.
Фильм покажут 16 сентября в 17.00 в КДК им. Ленина. Вход на показ по регистрации. Возрастное ограничение 18+.
Напомним, в Казани 13 сентября открывается литературный фестиваль «Аксенов-фест». В рамках него пройдут встречи с музыкантом Андреем Макаревичем, писательницей Гузель Яхиной, исследователем жизни Высоцкого Ивом Готье. Кроме того, состоятся беседы, показы фильмов и встречи с режиссерами.
Программа «Аксенов-феста».
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