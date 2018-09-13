Новые фото: Тэрон Эджертон и Джейми Белл на съемках байопика об Элтоне Джоне

Биографическая лента «Человек-ракета», названная в честь одноименного хита Элтона Джона, расскажет об одаренном мальчике из Королевской академии музыки и его превращении в звезду мирового масштаба. Фильм с возрастным рейтингом 18+ выйдет в кинотеатрах 16 мая 2019.

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