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Новые фото: Тэрон Эджертон и Джейми Белл на съемках байопика об Элтоне Джоне
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Новые фото: Тэрон Эджертон и Джейми Белл на съемках байопика об Элтоне Джоне 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Тэрон Эджертон продолжает радовать нас весьма запоминающимися образами на съемках картины «Человек-ракета», биографической драмы о становлении поп-певица Элтона Джона. На этот раз компанию Эджертону на съемочной площадке составил Джейми Белл в роли Берни Топина, британского поэта-песенника и основного автора песен Элтона.
Биографическая лента «Человек-ракета», названная в честь одноименного хита Элтона Джона, расскажет об одаренном мальчике из Королевской академии музыки и его превращении в звезду мирового масштаба. Фильм с возрастным рейтингом 18+ выйдет в кинотеатрах 16 мая 2019.
попкорнnews
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