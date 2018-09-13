Новые фото: Тэрон Эджертон и Джейми Белл на съемках байопика об Элтоне Джоне 

Тэрон Эджертон продолжает радовать нас весьма запоминающимися образами на съемках картины «Человек-ракета», биографической драмы о становлении поп-певица Элтона Джона. На этот раз компанию Эджертону на съемочной площадке составил Джейми Белл в роли Берни Топина, британского поэта-песенника и основного автора песен Элтона.
Биографическая лента «Человек-ракета», названная в честь одноименного хита Элтона Джона, расскажет об одаренном мальчике из Королевской академии музыки и его превращении в звезду мирового масштаба. Фильм с возрастным рейтингом 18+ выйдет в кинотеатрах 16 мая 2019.
попкорнnews