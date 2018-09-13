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«Цифровое Телевидение» завоевало 9 наград на конкурсе «МедиаБренд»
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«Цифровое Телевидение» завоевало 9 наград на конкурсе «МедиаБренд» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Москве прошла церемония награждения победителей и финалистов шестого ежегодного конкурса «МедиаБренд». Специалисты мирового уровня по телевизионному маркетингу и продвижению определили лучшие российские проекты года в области дизайна и промоушена. На конкурс поступило 579 работ от российских телеканалов — как эфирных, так и кабельных.
Высокую оценку 150 профессионалов из разных стран получили креатив и качество исполнения девяти проектов, созданных компанией Digital Lab и редакциями телеканалов «Цифрового Телевидения» (ВГТРК и «Ростелеком»), — лидера на рынке платного ТВ России.
Видео «Мы становимся только лучше» познавательного канала «Наука» признано лучшим имиджевым промороликом. Это философский мини-фильм о том, что мы живем в цикличном мире, где все повторяется.
Промо фильма «Леон» на канале Cinéma получило главные награды «МедиаБренда» сразу в двух номинациях — «Лучший проморолик фильма или сериала иностранного производства» и «Лучший копирайт». Видео нестандартно, с легкой иронией подает показ культового фильма через узнавание главного героя.
Другие проекты «Цифрового Телевидения» также заняли на конкурсе «МедиаБренд» призовые места. Новогодний ролик телеканала «Настоящее Страшное Телевидение» (НСТ) получил сразу две награды: серебро в номинации «Самое смешное промо» и бронзу в номинации «Лучший проморолик специального эфирного события». Динамичное промо фильма «Звонок» на канале НСТ заняло второе место в номинации «Лучшее использование звука».
Промо фильма «Другой мир 4: Пробуждение» на канале «Страшное HD» получил серебряную награду за лучший копирайт. Ролик в стиле рекламы косметики приглашает к просмотру ужастика женскую аудиторию (ну, и мужскую, конечно).
Двух призов в одной номинации удостоены детские проекты. Гимн телеканала «Мультимузыка» и имиджевый ролик канала «Мульт», создающий у малышей летнее настроение, поделили третье место в номинации «Лучший оригинальный саунд-трек».
Работы «Цифрового Телевидения» не первый раз удостаиваются наград за лучший дизайн и продвижение. В 2016 году телеканал «Т24» получил золото в номинации «Лучший дизайн в промо», а в 2017 году каналы стали обладателями уже шести наград «МедиаБренда».
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