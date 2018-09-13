Радости нашего дома: зачем большой стране нужны разные языки и традиции 

«Вечерка» спросила Александра Пудина, заслуженного деятеля искусств России, народного писателя Мордовии: «Сближают или разделяют людей разные традиции?»
— На днях я увидел сюжет о съемках художественного фильма «Сестренка» — и по-доброму поразился.
Фильм снимается по мотивам повести народного поэта Башкирии Мустая Карима «Радость нашего дома», и языком киноповествования выбран башкирский.
Мне сложно найти оправдания тому, почему с разрушением нашего общего многонационального Отечества — Советского Союза — мы перестали читать произведения национальных авторов. Хотя раньше нашу жизнь было невозможно представить без произведений киргизского автора Чингиза Айтматова, грузина Нодара Думбадзе, белоруса Янки Брыля, литовца Эдуардаса Межелайтиса, молдаванина Иона Друце. Их книги были наполнены свежими и яркими красками другого бытия, другого взгляда на жизнь — и это не могло не волновать сердце. От диалога культур мы становились богаче духовно. Полностью согласен с мыслью моего театрального коллеги, народного артиста России, режиссера фильма «Сестренка» Александра Галибина, что национальный язык дает другую, более полную правду истории.
К сожалению, иногда мелькают комментарии: а кто будет смотреть на башкирском? Странный вопрос. Какой-нибудь западный или индийский кинопродукт с титрами и закадровым голосом — это нормально, а на башкирском — нет?! Уверен: главное, чтобы кино было сделано на высоком уровне, стало откровением, а национальный язык только придаст речи героев, интонации повествования еще большую доверительность. Что характерно, национальное кино (чаще, конечно, в телевизионном формате) сегодня снимается в Якутии, Татарстане. Первая ласточка в виде полнометражного фильма «Азор» появилась и в моей родной Мордовии. Кино снято на мордовском-эрзя языке. И это, на мой взгляд, хорошие тенденции.
Не надо бояться, что развитие национальной культуры даст толчок «нехорошему» национальному самосознанию — мол, а там и до национальных экстремистских настроений рукой подать. Нет! Национальная культура, литература, как правило, движутся в русле народных традиций, истории, верований. Да просто общечеловеческих ценностей! А это все то, что ставится во главу угла «Основ новой культурной политики России».
Для скептиков я часто привожу мысли выдающегося писателя Фазиля Искандера. Не про национальности, а об угнезденности человека. Он пишет: «Угнездиться — значит жить для своего дома, для своих детей под защитой своих законов. Угнезденный человек (…) приобретает душевный покой, у него вырабатывается чувство формы, чувство нормы, (…) он не склонен к авантюрным решениям». Кстати, Искандер считал, что успех страны напрямую зависит от «психологической сверхзадачи»: «угнездить на пространствах России наш народ».
Что можно добавить к словам классика? Разве только то, что национальные язык, культура, литература, песни, традиции являются фундаментом человеческого гнезда, крышей и красным его углом. Радостью нашего дома. Иначе — действительно личные трагедии и опустошенность. Неугнезденность. То, что пережили еще 30 лет назад герои моей пьесы «В пустом доме люди». Точнее, не пережили. Пустой дом просто отпустил их, своих грешных и несчастных хозяев, к прародителям. Чего совсем не хотелось бы. Мы же стали взрослым и умным обществом?