Радости нашего дома: зачем большой стране нужны разные языки и традиции

«Вечерка» спросила Александра Пудина , заслуженного деятеля искусств России, народного писателя Мордовии: «Сближают или разделяют людей разные традиции?»

— На днях я увидел сюжет о съемках художественного фильма «Сестренка» — и по-доброму поразился.

Фильм снимается по мотивам повести народного поэта Башкирии Мустая Карима «Радость нашего дома», и языком киноповествования выбран башкирский.

Мне сложно найти оправдания тому, почему с разрушением нашего общего многонационального Отечества — Советского Союза — мы перестали читать произведения национальных авторов. Хотя раньше нашу жизнь было невозможно представить без произведений киргизского автора Чингиза Айтматова , грузина Нодара Думбадзе , белоруса Янки Брыля, литовца Эдуардаса Межелайтиса, молдаванина Иона Друце. Их книги были наполнены свежими и яркими красками другого бытия, другого взгляда на жизнь — и это не могло не волновать сердце. От диалога культур мы становились богаче духовно. Полностью согласен с мыслью моего театрального коллеги, народного артиста России, режиссера фильма «Сестренка» Александра Галибина , что национальный язык дает другую, более полную правду истории.

К сожалению, иногда мелькают комментарии: а кто будет смотреть на башкирском? Странный вопрос. Какой-нибудь западный или индийский кинопродукт с титрами и закадровым голосом — это нормально, а на башкирском — нет?! Уверен: главное, чтобы кино было сделано на высоком уровне, стало откровением, а национальный язык только придаст речи героев, интонации повествования еще большую доверительность. Что характерно, национальное кино (чаще, конечно, в телевизионном формате) сегодня снимается в Якутии, Татарстане. Первая ласточка в виде полнометражного фильма «Азор» появилась и в моей родной Мордовии. Кино снято на мордовском-эрзя языке. И это, на мой взгляд, хорошие тенденции.

Не надо бояться, что развитие национальной культуры даст толчок «нехорошему» национальному самосознанию — мол, а там и до национальных экстремистских настроений рукой подать. Нет! Национальная культура, литература, как правило, движутся в русле народных традиций, истории, верований. Да просто общечеловеческих ценностей! А это все то, что ставится во главу угла «Основ новой культурной политики России».

Для скептиков я часто привожу мысли выдающегося писателя Фазиля Искандера . Не про национальности, а об угнезденности человека. Он пишет: «Угнездиться — значит жить для своего дома, для своих детей под защитой своих законов. Угнезденный человек (…) приобретает душевный покой, у него вырабатывается чувство формы, чувство нормы, (…) он не склонен к авантюрным решениям». Кстати, Искандер считал, что успех страны напрямую зависит от «психологической сверхзадачи»: «угнездить на пространствах России наш народ».

Что можно добавить к словам классика? Разве только то, что национальные язык, культура, литература, песни, традиции являются фундаментом человеческого гнезда, крышей и красным его углом. Радостью нашего дома. Иначе — действительно личные трагедии и опустошенность. Неугнезденность. То, что пережили еще 30 лет назад герои моей пьесы «В пустом доме люди». Точнее, не пережили. Пустой дом просто отпустил их, своих грешных и несчастных хозяев, к прародителям. Чего совсем не хотелось бы. Мы же стали взрослым и умным обществом?