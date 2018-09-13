В российский прокат выходит фильм о самой бездарной оперной певице в истории 

Обладательница премии «Оскар» и одна из самых ярких актрис Голливуда Мерил Стрип сыграла в биографическом фильме, рассказывающем грустную и в то же время забавную историю бездарной оперной певицы Флоренс Фостер Дженкинс. Компанию обаятельной кинодиве на съемочной площадке составили Хью Грант и Саймон Хелберг.
Кажется, что для 69-летней Мерил Стрип нет ничего невозможного. Актриса, обладающая великолепными вокальными данными, сумела мастерски перевоплотиться и предстать перед поклонниками в амплуа Флоренс Фостер Дженкинс, вошедшей в историю, как самая бездарная оперная певица.
Стивен Фриз решил поведать миру историю, которая не должна быть забыта. Сюжет музыкальной киноленты «Примадонна» расскажет о жизни богатой американской пианистки и певицы. Флоренс Фостер Дженкинс всегда мечтала выступать на большой сцене, но, к сожалению, природа не наделила ее ни слухом, ни голосом. Впрочем, отсутствие таланта не может стать препятствием для человека, у которого есть мечта и финансовые возможности ее осуществить. Кроме того, звание худшей певицы в истории — это еще далеко не самое страшное.
Напомним, что в мировой прокат картина вышла еще в 2016 году. «Примадонна» получила четыре «Золотых глобуса» и была дважды номинирована на премию «Оскар». К слову, одна из номинаций — «Лучшая женская роль». А вот российский зритель сможет от души посмеяться и местами даже поплакать лишь 11 октября 2018 года.