В российский прокат выходит фильм о самой бездарной оперной певице в истории

Кажется, что для 69-летней Мерил Стрип нет ничего невозможного. Актриса, обладающая великолепными вокальными данными, сумела мастерски перевоплотиться и предстать перед поклонниками в амплуа Флоренс Фостер Дженкинс, вошедшей в историю, как самая бездарная оперная певица.

Стивен Фриз решил поведать миру историю, которая не должна быть забыта. Сюжет музыкальной киноленты «Примадонна» расскажет о жизни богатой американской пианистки и певицы. Флоренс Фостер Дженкинс всегда мечтала выступать на большой сцене, но, к сожалению, природа не наделила ее ни слухом, ни голосом. Впрочем, отсутствие таланта не может стать препятствием для человека, у которого есть мечта и финансовые возможности ее осуществить. Кроме того, звание худшей певицы в истории — это еще далеко не самое страшное.

Напомним, что в мировой прокат картина вышла еще в 2016 году. «Примадонна» получила четыре «Золотых глобуса» и была дважды номинирована на премию «Оскар». К слову, одна из номинаций — «Лучшая женская роль». А вот российский зритель сможет от души посмеяться и местами даже поплакать лишь 11 октября 2018 года.