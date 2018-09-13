Водка, икра, балалайка: западные фильмы о русских

Недавно стало известно, что студия Люка Бессона выпустила художественный фильм о гибели подводной лодки «Курск». Это уже не первый случай, когда кинодеятели других стран пытаются рассказать историю о русских без участия наших актеров и на иностранном языке. Упрекнуть их в этом нельзя, ведь в кино главное — это история. Тем более что аутентичность повествования в исторических фильмах нарушается куда сильнее: вряд ли в Древнем Риме говорили на английском, как, допустим, в том же «Гладиаторе». Поэтому в фильмах про русских или Россию ставка в основном делается на характеры персонажей или саму историю. Насколько удачно это выходит — решать зрителям, причем не только нашей страны, но и всего мира. А мы пока предлагаем вспомнить самые известные фильмы о русских без русских, среди которых, надо признать, есть очень даже неплохие картины.
1. «К-19» (K-19: The Widowmaker), 2002
Так же как и вышеупомянутый «Курск», этот фильм рассказывает об аварии на подводной лодке, произошедшей на самом деле. Из-за неполадок в атомном реакторе экипаж субмарины «К-19» столкнулся с реальной угрозой для жизни. Все это происходит на фоне разгара «Холодной войны», а потому капитан судна Алексей Востриков не торопится принимать помощь от находящихся поблизости кораблей американского ВМФ. Капитана играет Харрисон Форд, а постановщиком фильма является самая известная женщина режиссер, обладательница «Оскара» Кэтрин Бигелоу. Если и есть в данной ленте западная нотка протеста, то касается она исключительно советской власти. Тогда как российские солдаты показаны максимально героически, с той порцией уважения, на которую способно лишь по-настоящему хорошее кино.
2. Охота за «Красным Октябрем» (The Hunt for Red October), 1990
Еще одна картина про атомную подводную лодку, снятая иностранцами. Правда, в этом фильме не обошлось без некоторых кинематографических перлов. Взять хотя бы тот факт, что главного героя фильма, русского капитана подлодки, зовут Рамиус. Много ли у тебя знакомых с таким именем? Хотя здесь этот персонаж также показан человеком мужественным, которого в какой-то момент стало побаиваться все американское военное командование. Без инфернального образа русского врага «Красный Октябрь» обойтись не смог. Зато скажем спасибо создателям фильма за то, что на роль русского капитана они выбрали Шона Коннери. Джеймс Бонд в его исполнении, может быть, и на пенсии, но сам актер в то время был тем еще «бодричком».
3. «Оружейный барон» (Lord of War), 2005
Главный герой картины, выходец из Украины Юрий Орлов, является собирательным образом из нескольких реально существовавших контрабандистов, но главным его прототипом считается осужденный в 2012 году россиянин Виктор Бут. Конечно, «Оружейный барон» не копирует «дословно» биографию Бута, тем более что такой задачи и не ставилось. Зато передать образ предприимчивого русского торговца оружием получилось крайне красноречиво.
И не потому что Николас Кейдж, сыгравший главного героя, очень похож на нашего соотечественника. Это далеко не так. Просто сам Юрий Орлов и его история настолько интересны, что национальное происхождение героя и место событий не имеют значение в сравнении с масштабом самой личности. Пожалуй, наиболее тесная связь с Россией в «Оружейном бароне» заключена во фразе Джареда Лето на очень ломанном русском: «Мы братья по оружию». И на этом все! В остальном это просто классное кино про одного весьма предприимчивого мужика.
4. «Порок на экспорт» (Eastern Promises), 2007
«Порок на экспорт» — одна из самых известных попыток западных кинематографистов осветить тему российских «воров в законе». Можно сказать, что не самая провальная, но учитывая, что подобных фильмов не так много, то и выбор у нас небольшой. Режиссер фильма Дэвид Кроненберг решил рассказать эту историю под покровом пасмурного лондонского неба, нагнетая и без того мрачную атмосферу криминальных закулисий русской мафии. На фоне вялого сюжета авторам стоит сказать спасибо за попытку показать «воровские» традиции наших бандитов, пусть и сделано это с некоторой долей инфантильности. Но не стоит забывать, что фильм снят иностранцами и, в первую очередь, для самих иностранцев. Полной реалистичности от картины ждать не следовало, а вот показать порочную сторону глобальной миграции авторам фильма все же удалось.
5. «Путь домой» (The Way Back), 2010
В этом фильме российский контекст стал скорее поводом, чтобы рассказать интересную, но не лишенную патетики историю о выживании людей в диких условиях. 1940 год, репрессии в ходу, а сибирские лагеря напоминают настоящий ад. Группа заключенных решает сбежать из каторги и, спасаясь от преследователей, сталкивается со всевозможными трудностями, которые для них приготовила русская тайга и суровый сибирский климат. На фоне всего происходящего негативная иллюстрация советского режима отходит на второй план. К тому же стоит обратить внимание на имена. Здесь в кого ни ткни — все «Оскаровские» номинанты! Колин Фаррелл (у него только «Золотой глобус»), Эд Харрис, Сирша Ронан — таким актерским составом может похвастаться далеко не каждый фильм. А режиссером выступил знаменитый Питер Уир, успевший увековечить свое имя такими картинами, как «Шоу Трумана», «Общество мертвых поэтов» и «Хозяин морей».
6. «Враг у ворот» (Enemy at the Gates), 2001
Американский взгляд на события Второй мировой войны мы привыкли видеть только в пределах участия самой армии США. В 2001 американцы решили изменить этой традиции и показать войну от лица советских солдат. И надо признать, что успех получился очень спорным. Несмотря на зрелищность батальных сцен и относительно теплый прием критиков, картина не окупилась в прокате, а некоторые персонажи получились столь неправдоподобными, что скорее похожи на карикатуры, чем на реальных людей. Тем не менее фильм стоит посмотреть хотя бы ради исключительной возможности увидеть Джуда Лоу в образе советского солдата. 5 известных исторических фильмов, в которых забили на историю