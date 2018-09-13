Молодые (и очень талантливые) российские актрисы, которых надо знать

Совсем скоро, 4 октября, на экраны выходит картина «На районе», режиссерский дебют Ольги Зуевой . В ролях Данила Козловский (33), Илья Маланин (25), а еще молодая, но очень перспективная актриса Ангелина Стречина (22). Собрали актрис, о которых все только недавно начали говорить, но им — уверены — суждено стать звездами российского кино.

Ангелина Стречина

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Самый популярный запрос об этой актрисе в Google : «Ангелина Стречина рост». И мы подписчиков понимаем! В своем Instagram актриса частенько публикует фото в прыжке (фишка у нее такая), и ноги у выпускницы «Щепки», как мы любим говорить, действительно бесконечные. Но Ангелина в нашем рейтинге не только из-за красивых ног. В ближайшее время у нее сразу две большие премьеры — 4 октября выходит «На районе» Ольги Зуевой (о двух парнях, которые живут во Владивостоке и работают на местного криминального авторитета), а в начале 2019-го — «Пиковая дама. Зазеркалье» о призраке в школе-интернате.

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В прошлом году всего за 11 дней фильм «Последний богатырь» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей. И одну из главных ролей (Василису) в популярной сказке сыграла Мила Сивацкая. На шоу «Вечерний Ургант» Мила рассказала, что победила в кастинге, когда ей было всего 16 лет!

https://www.youtube.com/watch?v=N6_20hDxlHE

Сейчас она снимается в сериале «Гранд» и скоро приступит к работе над продолжением «Последнего богатыря». Кстати, советуем подписаться на Instagram Милы — актриса регулярно публикует фото и видео с бэкстейджей, так что ты узнаешь о начале съемок первым.

https://www.youtube.com/watch?v=7nx2appvOBM

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Настя родилась в Таллине, но потом перебралась в Москву, где окончила Институт им. Щепкина. Дебют на экранах состоялся в 2012 году — в сериале «Кухня». Также среди ее работ: «Конец прекрасной эпохи» Говорухина, а сейчас мы всей редакцией ждем октябрь — в прокат выходит фильм «Кислота» (пожалуй, лучший проект осени), картина о поколении 20-летних. Один только тизер чего стоит!

https://www.youtube.com/watch?v=T3faoKnwYaM

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Анастасия Милославская, которую чаще все-таки называют Стасей, ведет очень симпатичный Instagram — нам нравится, как она подбирает снимки (на многих она вместе с лучшей подругой Анфисой Черных (22), еще одной молодой актрисой). У Стаси уже большой театральный опыт («Женитьба Фигаро» и «Одолжите тенора!» в Московском театре им. А. С. Пушкина, а в Театре имени Ермоловой — постановки «Утюги» и «Ромео и Джульетта. Версия»), а теперь все складывается и в кино — сейчас Милославская вместе с Александром Петровым (29) и Александром Яценко (41) снимается в большом проекте «Стрельцов» о звезде советского футбола. А пока мы ждем премьеру (увы, только в 2020-м), советуем начать смотреть драматический сериал «Красные браслеты». Планы у девушки грандиозные — недавно Настя призналась подписчикам, что у нее есть мечта: актриса хочет пожать руку режиссеру Кристоферу Нолану («Интерстеллар»).

https://www.youtube.com/watch?v=Wn2LdDy7wfQ

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«Карьеру актрисы я не выбирала, мне кажется, она пришла ко мне сама. Я с шести лет служила в театре «Мюзик Холл». А с 14 лет — в Театре музыкальной комедии. Там одним из любимых мюзиклов был «Аладдин»», — рассказала Агалакова PEOPLETALK. Вика — хрупкая и очень привлекательная блондинка, и с таким типажом вполне могла «увязнуть» в слезливых комедиях, но она удивила всех. В 2017-м в прокат вышел хоррор «Невеста» с Агалаковой в главной роли (он собрал в российском прокате 4,5 млн долларов, а в зарубежном больше семи), в 2018-м — «Русалка. Озеро мертвых».

https://www.youtube.com/watch?v=HIMKPhCHor0

Совсем скоро выходит новый фильм с Викой — фэнтези «Вратарь Галактики» о жизни на Земле после катастрофы, а пока советуем посмотреть спортивный сериал на СТС — «Большая игра», в котором Агалакова играет Марусю.

https://www.youtube.com/watch?v=6TePH9TeAms

Александра Ревенко (26)

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В юности Саша пробовала себя в модельном бизнесе (она выглядит идеально даже без грамма косметики и с ее фирменным пучком на макушке), но потом сделала выбор в пользу актерской профессии и поступила во МХАТ (наставником стал режиссер Кирилл Серебренников (48)). Ее самые известные работы — «Ученик» Кирилла Серебренникова и «Движение вверх» (фильм, собравший в прокате более 2,5 млрд рублей и побивший рекорд «Аватара»).

https://www.youtube.com/watch?v=zWb1CWpCS7g

А еще скоро выходит трагикомический сериал «Звоните ДиКаприо» Жоры Крыжовникова (39), который точно будут смотреть все. Это очень пронзительная история о популярном артисте, который узнает, что болен.

Ирина Мартыненко (23)

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Уверены, ты узнаешь эту девушку! Подскажем — именно она снялась в клипе на песню «Вояж» группы «Ленинград». Ира, кстати, по профессии журналист, но все-таки решила заняться модельной и актерской карьерой. 25 октября на экраны выходит «Проигранное место» Надежды Михалковой (31) (режиссерский дебют, между прочим), и у Иры в этом ужастике о заколдованном месте в кинотеатре главная роль.

https://www.youtube.com/watch?v=_FGu4UJ0rlE

А еще актриса появится в «Трезвом водителе», новом комедийном проекте Резо Гигинеишвили (36). Съемки стартовали в этом августе.

В добрый путь 🙏

Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm)

2 Авг 2018 в 1:17 PDT Маргарита Аброськина (24)

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Маргариту, актрису Александринского театра в Санкт-Петербурге, ты можешь знать по комедийному фильму «Спасти Пушкина» с Константином Крюковым (33). А совсем скоро выйдет социальная комедия «Толя-робот» с Александром Палем (29) о проблемах людей с ограниченными возможностями, и у Риты одна из главных ролей. В свободное время она занимается спортом — ездит верхом, играет в теннис, волейбол, катается на вейкборде и стреляет в тире.

https://www.youtube.com/watch?v=eEWxT23fWww

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Журнал Hello! в 2017 году включил режиссера Романа Прыгунова (49) и его супругу, актрису Анну Александрову, в топ-10 самых эффектных пар «Кинотавра». На счету Анны пока только два крупных проекта, зато какие! В 2015-м вышел «Духless 2» (она сыграла там Линду), а сейчас Александрова снимается в сериале «Мертвое озеро» (о загадочном убийстве в небольшом северном городе). Уверены, это только начало.

https://www.youtube.com/watch?v=1kamNPwCcTA&t=7s Подробнее: https://peopletalk.ru/article/molodye-i-ochen-talantlivye-rossijskie-aktrisy-kotoryh-nado-znat/