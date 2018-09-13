Ты должен посмотреть этот фильм! Уже в кино 

Сегодня на экраны выходит комедийный вестерн «Девица» братьев Зеллнер, и ты обязательно должен его посмотреть. Новинка рассказывает о приключениях Сэмюэля Алебастера, который вместе с проповедником путешествует вдоль западной границы США, чтобы добраться до любимой девушки по имени Пенелопа и сделать ей предложение. В главных ролях Роберт Паттинсон (32) и Миа Васиковска (28).
«Восхитительно! Миа Васиковска безупречена», — написал критик New York Magazine Дэвид Эдельштейн.
Смотри трейлер!
https://www.youtube.com/watch?v=cBEs95KIx1M
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ty-dolzhen-posmotret-etot-film-uzhe-v-kino/