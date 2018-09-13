Ещё
Ты должен посмотреть этот фильм! Уже в кино
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Ты должен посмотреть этот фильм! Уже в кино 

Peopletalk + ещё 1 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Сегодня на экраны выходит комедийный вестерн «Девица» братьев Зеллнер, и ты обязательно должен его посмотреть. Новинка рассказывает о приключениях Сэмюэля Алебастера, который вместе с проповедником путешествует вдоль западной границы США, чтобы добраться до любимой девушки по имени Пенелопа и сделать ей предложение. В главных ролях Роберт Паттинсон (32) и Миа Васиковска (28).
«Восхитительно! Миа Васиковска безупречена», — написал критик New York Magazine Дэвид Эдельштейн.
Смотри трейлер!
https://www.youtube.com/watch?v=cBEs95KIx1M
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ty-dolzhen-posmotret-etot-film-uzhe-v-kino/
Peopletalk: последние новости
Топ-8: самые крутые ужастики последних лет Бен Аффлек снова сбежал из рехаба и подстригся Сможет ли «Собибор» Константина Хабенского взять «Оскар»? Мнение критиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с ведущим «Моей семьи»7
Стало известно, кто сыграет Жанну Фриске5
Лучшие откровенные сцены в кино14
5 малоизвестных фактов о сериале «Друзья»
Ведущие, ради которых и стоит смотреть новости1
Видео
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
02:58
Кто приготовил легендарную заливную рыбу
Фильмы
02:55
Ведущие, ради которых и стоит смотреть новости
ТВ
05:07
Обласканные критиками ленты, провалившиеся в прокате
Фильмы
05:10
Актрисы, идеально перевоплотившиеся в сыщиц
Сериалы
05:20
Кинохиты, которые запретили к показу
Фильмы
03:00
Из-за кого у Марка Захарова были проблемы
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение