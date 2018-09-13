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Почётным гостем кинофестиваля «Меридианы Тихого» станет американский актёр Эрик Робертс
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Почётным гостем кинофестиваля «Меридианы Тихого» станет американский актёр Эрик Робертс 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
Кинофестиваль пройдет во Владивостоке с 21 по 27 сентября.
Почетным гостем 16-го Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» станет Эрик Робертс.
В кино Эрик Робертс дебютировал в В 1976 году, получив роль в мыльной опере «Мир иной». Она продержалась на телевидении меньше года, но его заметили. Вскоре Робертс снялся в фильме «Цыганский барон» (1978). Фильм стал своеобразным дебютом и для Робертса, и для юной Брук Шилдс. И зрители, и кинокритики заметили появление на экране странного парня с повадками дикого зверя и необычайно красивым — одухотворенным и одновременно порочным лицом. Все это потом станет фирменным стилем Эрика Робертса, а пока в нём уже чувствовался опыт зрелого человека, что в сочетании с молодой и невинной внешностью создавало взрывной коктейль. Первые шаги в кино давались молодому начинающему актёру нелегко, во многом из-за театрального опыта, который заставлял его проживать каждую роль как целую жизнь.
В рамках Международного Кинофестиваля «Меридианы Тихого» пройдет творческая встреча с актером и показ фильма Андрона Кончаловского «Поезд-беглец». Этот фильм принес Эрику Робертс не только международную славу, но и широкое признание критиков. Неординарное жанровое измерение картины — синтез приключенческого триллера и экзистенциальной драмы о преступниках, которые пытаются сбежать из особо охраняемой тюрьмы — «Поезд-беглец» был представлен в основной конкурсной программе Каннского фестиваля, а Эрик Робертс был удостоен номинации на премию «Оскар» за исполнение одной из ведущих ролей в этом фильме, сообщает Deita.ru.
Ранее сообщалось, что на кинофестиваль должна была приехать киноактриса и модель Кармен Электра (Carmen Electra), но на днях стало известно, что американская звезда не приедет на «Меридианы Тихого».
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