Неизвестные факты о Фредди Крюгере

Впервые злодей в полосатом свитере и перчатке с лезвиями появился на экранах в 1984 году. С тех пор вышло 9 картин о Фредди Крюгере и даже сериал, повествующий о жизни маньяка до событий первого фильма. Кстати, первая часть франшизы — «Кошмар на улице Вязов» — в прямом смысле слова спасла компанию New Line Cinema от банкротства. Так что Фредди Крюгера можно назвать своеобразным ее «талисманом». Кстати, некоторые факты об этом персонаже известны не всем зрителям. Пора это исправить.

Экранное время

Начнем с того, что героя, без которого, собственно, не было бы и самого фильма, зрители видят не так уж и часто. Например, в самой первой части «Кошмара на улице Вязов» Крюгер появляется на экране всего на семь минут.

У Крюгера был прототип

Режиссер фильма Уэс Крейвен признался, что у главного злодея его фильма был реальный прототип. Для начала надо отметить, что сама идея сюжета «Кошмара на улице Вязов» пришла в голову Крейвена после странной эпидемии, потрясшей один из городов Америки. Абсолютно здоровые дети ложились вечером спать, а наутро их находили в кроватях мертвыми. Кстати, объяснения этому загадочному явлению так и не нашли. Зато его использовал Крейвен, взяв за основу сценария.

Кадр из фильма "Кошмар на улице Вязов 5: Дитя сна"

С самим же «Фредди» режиссер повстречался, когда был еще ребенком. Конечно, это не был сгоревший в пожаре маньяк, приходящий во снах. Маленький Уэс однажды увидел из окна странного человека в грубом свитере и широкополой шляпе, идущего по улице. Словно заметив взгляд мальчика, незнакомец поднял голову и посмотрел прямо на него, а затем двинулся в сторону его дома. Уэс страшно испугался, отбежал от окна и спрятался в доме. Образ этого странного человека долгое время преследовал режиссера пока он не воплотил его в образе Фредди Крюгера.

Тайна имени Фредди

Свое имя киношный маньяк тоже получил не случайно: в детстве Уэса Крейвена часто обижал один мальчик. Звали задиру Фред Крюгер. Режиссер, видимо, не забыл детские обиды.

Крюгер должен был быть немым

Режиссер изначально планировал сделать главного злодея фильма невозмутимым и безголосым. Однако позже поменял свое мнение, а перед зрителями предстал весьма разговорчивый Крюгер, обладающий, ко всему прочему, долей черного юмора.

Существует сценарий фильма о Крюгере, написанный Питером Джексоном

За все время «жизни» Фредди Крюгера, вернее, фильмов о нем, сотни людей предлагали руководству студии New Line Cinema свои сценарии. Среди них есть и известные всему миру личности. Например до сих пор где-то в шкафах хранится папка с историей о Фредди, автор которой — Питер Джексон, автор оскароносного «Властелина колец».

Цвета на свитере Фредди выбраны не случайно

Все зрители, конечно, помнят полосатый свитер Крюгера. Красный и грязно-зеленый цвета на нем чередуются не случайно. Режиссер, очень трепетно относящийся к деталям, специально соединил два оттенка, один из которых считается самым тревожным, а другой — трудноразличимым. По сути, свитер Крюгера — это одновременно и маскировка, и сигнал тревоги. А еще психологи считают сочетание красного и зеленого цветов самой раздражающей цветовой комбинацией.

Кадр из фильма "Кошмар на улице Вязов 6: Фредди мертв"

Кстати, еще одной деталью костюма Фредди должен был быть черный плащ. Но про него просто забыли. Когда же о недостающем аксессуаре кто-то вспомнил, уже было отснято довольно много материала. Переснимать заново, конечно, не стали, решив обойтись без плаща.

День Фредди

Знаете ли вы, что у Крюгера есть свой «официальный» день в году? Много лет назад фанаты Фредди договорились считать таким днем 13 сентября. Поклонники франшизы надевают маски, изображающие Крюгера, полосатые свитера и выходят на улицы, пугая людей. Честно говоря, так себе «праздник», но фанатам нравится.