Фильмы по вселенной DC останутся без Бена Аффлека и Генри Кавилла

Супермена и Бэтмена в новых фильмы по вселенной DC могут сыграть новые актеры. Как сообщил портал Deadline со ссылкой на источники, Warner Bros. рассматривает на роль криптонца кандидатуру Майкла Б. Джордана Бен Аффлек и вовсе больше не появится на экранах в образе Брюса Уэйна из-за запоя.

В кинокомпании, уверяют знакомые с ситуацией лица, намерены пустить историю Супермену совсем по другому пути.

«Мы отлично относимся к Генри , и это не изменилось. Никаких поспешных решений относительно предстоящих лент о Супермене Warner Bros. принимать не будет», — отметили тем временем в пресс-службе Warner Bros.

Сам Кавилл после публикаций о его уходе с роли Супермена опубликовал в Instagram короткое видео. Под странное музыкальное сопровождение актер молча поднял фигурку супергероя DC, а затем убрал ее из кадра. Никаких комментариев Кавилл к записи делать не стал, отметив лишь, что «сегодняшний день был волнительным».

В Warner Bros. на данный момент сосредоточены над перезапуском фильмов о Супергерл. В них Супермен должен быть ребенком — с ним девушка сбежала с обреченной планеты. Над сценарием работает Орен Узиэль.

Бен Аффлек, работавший с Кавиллом и другими актерами из «Лиги справедливости» в нескольких лентах франшизы, тоже более не будет радовать фанатов DC. Причем не только в роли Бэтмена, но и вообще в каком-либо образе.

В конце августа выяснилось, что у голливудского актера проблемы с алкоголем. Он попал в клинику для зависимых, после чего студия Warner Bros. задумалась над тем, чтобы расторгнуть контракт с артистом. Издание Tribune уверяет, что Аффлек больше не будет играть Бэтмена. Скорее всего, запои дали о себе знать.

Новости об уходе Аффлека уже разлетелись по Сети. Фанаты вселенной DC опечалены и надеются, что актер все же останется среди супергероев.

Бэн Аффлек числился в актерском составе «Лига справедливости: Часть 2», где должен был сыграть Бэтмена. Роль супергероя он исполнял несколько лет.