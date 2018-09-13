«Bablos капает»: ICO для экранизации романа Пелевина

Фильм по роману Виктора Пелевина «Empire V» может стать первым блокбастером, профинансированным криптовалютой. С помощью ICO съемочная группа рассчитывает собрать деньги на финальный этап работы с картиной и постпродакшн. Заявленная цель (hard cup) — 3360 тысяч евро, минимальный порог в 2 тысячи эфиров (около 32 млн рублей) был преодолен уже на старте. Но достать деньги — не единственная забота команды, главное — привлечь в очень непубличную индустрию нетрадиционных инвесторов, самих зрителей. В перспективе блокчейн-платформа с пелевинским названием Bablos должна стать источником финансирования для неформатного кино. По словам организаторов, блокчейн — это новый взгляд на деньги, который позволяет человечеству немного освободиться от гнета политики и государств, а российскому кино — от бюджетной зависимости. Благодаря таким громким целям «Ампир V» фактически превращается в рекламный ролик криптовалют.

От сценария до блокбастера

Ежегодно в мире пишется 100 тысяч сценариев, и только сотая часть из них становится фильмами, при этом инвесторы ориентируются на уже оправдавшие себя форматы, так что не вписывающимся в рамки путь на экраны практически заказан. В 2016 году в мире вышло чуть более 700 кинофильмов, собравших в сумме $38,6 млрд в кинотеатрах и еще $47 млрд на «сопутствующих товарах» — мерчандайзинге, DVD и трансляциях. Учитывая дороговизну международного маркетинга, многие голливудские киностудии предпочитают иметь дело с дорогими проектами, кино с бюджетом от $15 млн и все авторские картины остаются вне зоны их внимания. В России ситуация с поиском инвестиций еще сложнее — продюсер вынужден прибегать к государственному финансированию, что сложно и долго.

«Сейчас инвестиции в кино— и телепроекты — это абсолютно закрытая история. Мы считаем, что люди, которые любят кино, понимают его, должны участвовать в процессе, даже если они не распоряжаются миллионами долларов, — утверждает продюсер «Ампир V» Иван Засурский . — Мы создаем модель, которая позволит финансировать множество фильмов независимых режиссеров».

Работа над платформой Bablos ведется около года. Сначала организаторы думали о проведении кампании в пользу одного конкретного фильма, но в итоге решились на создание платформы. По замыслу основателей, такой краудфандинг позволяет видеть интерес аудитории к различным проектам и одновременно со сбором инвестиций прогнозировать спрос. Основатели «Ампир V» ориентировались во многом на популярность постмодернистских романов Виктора Пелевина и успех первой экранизации его произведений — фильма «Generetion П».

Шесть лет назад режиссер Виктор Гинзбург доказал, что Пелевина можно экранизировать, и решился повторить успех. По словам Ивана Засурского, сам писатель высоко оценил фильм и с радостью дал права на экранизацию еще нескольких романов — «S. N. U. F. F.», «iPhuck 10» и «Batman Apollo».

Краткий сюжет фильма «Ампир V» таков: юноша, обращенный в вампира, раскрывает заговор вампирской элиты, которая управляет человечеством, высасывая из него радость, мечты и баблос. В главных ролях снимаются Павел Табаков , рэпер Oxxxymiron, а также Вера Алентова Виктор Вержбицкий и Гера — новая звезда, выбранная для съемок на Insta-кастинге. Весь бюджет фильма оценен в 460 млн рублей. По словам продюсера проекта Марии Капраловой, поддержка от государства укладывается в 60 млн рублей займа, который студия «Красный Квадрат» обязана отдать, и 60 млн рублей безвозвратного гранта.

«Для меня приключения с поиском инвестиций для не совсем жанрового кино начались с «Generation П» — я столкнулся с тем, что мы работали с бестселлером, но никто не верил, что его можно экранизировать: это сложная философская история, игра смыслов. Тогда впервые я стал искать нестандартные пути финансирования. В тот момент проект спасли около 15 больших брендов, собравших почти половину бюджета фильма, но не повлиявших на творческую свободу. Полтора года назад мы задумались о сборе инвестиций на еще одну экранизацию», — говорит режиссер фильма.

Опробованный прежде традиционный краудфандинг уже не удовлетворял: затраты на кампанию и отдача были несопоставимы, да и нужные инвестиции собрать таким путем было бы сложно.

«В какой-то момент нас осенило, что описанный Пелевиным Bablos — это криптовалюта. Тогда и мы обратились к криптоинвестициям, хотя они находятся в поле скепсиса», — отмечает Виктор Гинзбург.

Для преодоления скепсиса организаторы приводят факты, что фильм выходит на ICO уже на стадии 70‑процентной готовности. Съемки планируют завершить в ноябре, а в конце 2019 года — выпустить в прокат.

«Большинство проектов, которые идут на ICO, находятся на стадии идеи, они очень схематичны и амбициозны, в них редко присутствует трезвый бизнес-план. Мы же для разнообразия решили вынести в WhitePaper очень консервативные ожидания, чтобы доказать, что и при них наша схема держится», — утверждает Иван Засурский.

Мода на вампиров и русский заговор

В консервативных ожиданиях — сделать один из самых кассовых русских фильмов и собрать не менее 1 млрд рублей. При этом продюсеры оговариваются, что основные сборы — это не Россия (где чистая прибыль может составить около 300 млн рублей), а мир. Команда «Ампир V» рассчитывает получить почти 300 млн рублей в Китае, 70 млн рублей — в странах Восточной Европы, столько же в Индии… По мнению Виктора Гинзбурга, визуальный язык нового фильма легко пересечет границы, а интерес к картине, которая раскрывает глобальный вампирский заговор, базирующийся в Москве, с учетом политической обстановки должен быть большим. До 40% чистой прибыли от реализации прав на фильм — прокат, диджитал и лицензионные продажи — будут распределены между держателями токенов.

Для публичного размещения было выпущено 1700 тысяч Bablos, остальные 300 тысяч криптотокенов пойдут в резервный фонд, на баунти-программы и мотивацию звезд. На продаже организаторы ICO хотят выручить 3360 тысяч евро. По завершению трехмесячного ICO токен будет выведен на биржу.

«Bablos будет торговаться, но главная функция токена не спекулятивная, а обеспечение кинопроизводства. Токен можно использовать для участия в будущих проектах на платформе, для онлайн-просмотра фильмов, для доступа к онлайн-премьере», — говорит ICO-продюсер проекта Андрей Могин.

«Помимо продюсерской задачи, есть и социальная — упростить вход любого человека в качестве инвестора фильма. Мы, конечно, ожидаем крупных игроков, но также рассчитываем увидеть среди инвесторов фанатов Пелевина. Тех, кто уже сейчас готов купить билет на фильм, снятый по его произведениям, не случайно цена токена примерно равна стоимости билета в кинотеатр — 400 рублей», — говорит Мария Капралова.

Команда пытается «играть на два фронта». Но пока, судя по суммам покупок токенов, история больше инвесторская, чем фанатская: быстрые покупки на старте делают, как правило, люди, у которых уже есть криптокошельки, и они понимают, что такое ICO.

Исходя из того, что Bablos одновременно подразумевает получение прибыли от инвестиций и продуктовые бонусы, его можно отнести к секьюрити— и утилити-токенам.

На вопрос о природе криптовалюты Иван Засурский отвечает:

«За тот год, что мы живем в этой истории, я могу вспомнить 3-4 зверских скандала о природе токена, который мы выпускаем. Все закончилось в тот момент, когда мы осознали, что это разделение совершенно не имеет к нам отношения, оно пришло из конкретных юрисдикций. Мы создаем один из прецедентов, на основании которых потом и пишутся законы: нельзя писать закон в пустоте, когда нет примера ни одного ICO, которое предлагает не создание новых спекулятивных криптовалют».

Компания-эмитент Bablos зарегистрирована в Евросоюзе . Все участники инвестиционной кампании будут проходить процедуру KYC; для резидентов тех государств, где оборот криптовалют запрещен или есть градация по видам токенов, участие в ICO «Ампир V» невозможно. Американцам здесь не рады.

«Нас это устраивает: в мире достаточно денег», — оправдывает это Иван Засурский.

Однако и для российских граждан с участием в криптовалютных проектах не все так просто: в осеннюю сессию Госдума собирается рассматривать законопроект о криптовалютах и ICO, в котором в том числе будут прописаны права и обязанности криптоинвесторов.

Техническую изнанку для Bablos делала компания WebMoney. Как рассказал «Инвест-Форсайту» директор по развитию международной системы WebMoney Петр Дарахвелидзе, платформа Bablos сделана на блокчейне Ethereum, смарт-контракт написан собственными силами компании. Это первый опыт по выпуску криптовалют для WebMoney, решились на него исключительно из любви к искусству — то есть к Пелевину.

«Мы сделали внутреннюю перекрестную проверку безопасности, учитывая несколько новостей о скандалах с уязвимостями Ethereum. От багов, конечно, никто не застрахован, тем более, допущенных самим разработчиками блокчейна, но в общеизвестные мы точно не попадем», — подчеркнул Петр Дарахвелидзе

Разработчики и основатели Bablos надеются, что криптотокен станет полноценной киновалютой, которую будут принимать подрядчики в качестве оплаты услуг или бонусов, а кинотеатры — как оплату за билеты. Пока Виктор Гинзбург и команда собирают Bablos на большой эксперимент и ждут реакции самого автора романа, который наблюдал за стартом инвестиционной кампании через видеотрансляцию.

В последние месяцы несколько известных кинодеятелей заявили о запуске криптоплатформ — привить блокчейн киноиндустрии пытаются Константин Хабенский , Виктор Бондарчук и пока малоизвестные стартапы.

Автор: Анна Орешкина