Криптовалюты в плюсе, эфир подскочил на 12%

Investing.com — В пятницу утром криптовалюты укрепились, поскольку проекты, вышедшие на ICO, за последние 10 дней продали в три раза больше эфира, чем в августе.

Биткоин на бирже Bitifinex прибавил 1,56% до $6500,1.

Эфир набрал 12,56% до $216,26 за предыдущие 24 часа.

XRP/USD также вырос на 2,71% до $ 0,28032 на бирже Poloniex, а Litecoin — на 2,91% до отметки $54,742.

В течение последних 10 дней в ходе ICO было реализовано 160 тысяч токенов эфира, а еще 120 тысяч были проданы за предыдущие 20 дней, в результате чего в течение последних 30 дней было продано токенов на сумму около $54 миллионов долларов, говорится в отчете TrustNotes, опубликованном в четверг.

В среду Ethereum достиг 16-месячного минимума в $170,58.

Майк Новограц, генеральный директор криптовалоютной компании Galaxy Digital, в четверг написал, что биткоин торгуется на своем дне.

«Я думаю, вчера мы достигли дна. Коснувшись максимумов конца прошлого года и точки ускорения, которая привела к массовым ралли/пузырям, рынки захотели вернуться к точке изначального пробоя, пузырь описал полный круг».

Morgan Stanley (NYSE:MS) запустить торги производными на биткоин, после того, как ее конкурент Goldman Sachs Group (NYSE:GS) сообщил, что отказался от планов открыть платформу для торговли цифровыми токенами из-за нечеткой нормативной базы.

Япония также поддержала текущие тенденции. Телекоммуникационная группа Softbank, рзработчик ПО Synchronoss Technologies и блокчейн-компания TBCASoft завершили разработку пробной версии алгоритма доказательства правильности концепции (PoC) для новой мобильной платежной системы, которая позволяет осуществлять глобальные одноранговые платежи между различными операторами.