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На Новой Голландии проведут фестиваль документального кино Center
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На Новой Голландии проведут фестиваль документального кино Center 

Собака.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Собака.ru
13 сентября на Новой Голландии открывается фестиваль Center о городской культуре и жизни современного общества, созданный Центром документального кино и Музеем Москвы. Он продлится до 16 сентября. Петербуржцы увидят документальные картины, исследующие городское и общественное устройство.
Фильмом-открытием станет «Кусама. Бесконечные мечты» об одной из самых известных современных художниц Востока, визионерке Яеи Кусамы. Горожане также смогут увидеть документальный фильм Кирилла Серебренникова «После Лета», историю о кибербуллинге «Жители сети», работу Криса Маркера «Без солнца» и фильм Александра Сокурова «Открытие памятника Достоевскому». Все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами во Временном павильоне справа от сцены. Вход свободный, необходима предварительная регистрация. Первый сеанс состоится сегодня в 20:00. Полное расписание представлено на сайте Новой Голландии.
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