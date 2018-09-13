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Обласканные критиками ленты, провалившиеся в прокате
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Обласканные критиками ленты, провалившиеся в прокате 

Рамблер 1 час назад
Что вы слышали о вышедшем в 2010 году фильме «Скотт Пилигрим против всех»? В картине, снятой по мотивам комиксов сочеталась эстетика видеоигр и трэш-действие в духе Тарантино. Студия вложила в создание ленты 60 миллионов долларов, главные роли отдали канадскому актёру и музыканту Майклу Сера, который уже громко заявил о себе в ситкоме «Замедленное действие», известным молодым актрисам Анне Кендрик и Бри Ларсон, будущему Капитану Америка Крису Эвансу. Критики расхвалили картину и напророчили ей успех. Увы, этот действительно заслуженный фильм ждал провал в прокате: дома он даже не отбил вложенный бюджет. И эта история не единична.
Ещё одна история, от которой критики пришли в восторг, но зрители не оценили, — «Человек на Луне» (1999). В девяностые главным комиком Голливуда был Джим Керри, поэтому фильм, в котором Керри сыграл другого комика, Энди Кафумана, был обречён на успех. Картина озадачила публику: с одной стороны шутки, Керри вызывали у зрителей приступы хохота, с другой стороны, им сложно было воспринимать артиста в драматическом амплуа. Критики были в восторге от игры Джима Керри, который не просто сыграл Кауфмана, а полностью погрузился в своего персонажа, за что заслуженно получил «Золотой глобус». Но коммерчески фильм успешным не назвать: в домашнем прокате он едва собрал половину вложенных средств.
Почему не получили признания фильмы «Повелитель бури» (2008), «Хранитель времени» (2009), «Сквозь снег» (2013), узнайте из видео.
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