Звезды, которые начали карьеру только после 30

Свою первую серьезную роль в кино Джессика Честейн получила, когда ей было 34 года. До этого она играла эпизодические роли в сериалах и пробовала себя в театре. Успех пришел после участия в проекте «Укрытие» с Майклом Шенноном . Уже позже, за роль в драме «Прислуга» Честейн получила свой первый «Оскар» и, кажется, актриса не собирается на этом останавливаться.

Сейчас Сэмюэл Л. Джексон — один из самых успешных и высокооплачиваемых актеров Голливуда, а ведь свой путь он начал лишь в 43 года. Задумываться о съемках в большом кино он начал после знакомства с Морганом Фриманом. Весь мир узнал о Джексоне после роли Джулса в культовой картине Тарантино «Криминальное чтиво».

До 35 лет Харрисон Форд работал самым обыкновенным плотником. Конечно, он лелеял мечту о том, чтобы стать актером, но продюсеры говорили, что ему никогда не удастся добиться успеха в этом бизнесе. Вероятно, мы бы так и не узнали о нем, если бы не Джордж Лукас , который пригласил Форда на роль Хана Соло в «Звездных войнах».

Многие знают, что свою карьеру Сталлоне начинал с фильмов для взрослых. Актер не стесняется своего прошлого и утверждает, что в тех обстоятельствах, в которых он оказался, работа порноактером была единственным выходом. К 30 годам у Сильвестра не было ничего, кроме семьи и сценария «Рокки», который он продал с единственным условием — главную роль в картине сыграет он сам. Что случилось дальше, всем и так известно.

Морган Фриман начал карьеру в 30 лет с эпизодических ролей. Получив определенный опыт, он перешел работать на телевидение. Позже его карьера пошла на спад. Волной популярности темнокожего актера накрыло только в 50 лет, после участия в проекте «Уличный парень». Ну а после блестящих ролей в «Семь» и «Побеге из Шоушенка» никто уже не сомневался в том, что Фриман — один из лучших актеров современности.