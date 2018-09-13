Восходящая звезда Голливуда признался в любви Селене Гомес

Совсем недавно Netflix выпустил целых два фильма, главную роль в которых играет талантливый и очаровательный актер, по праву названный восходящей звездой Голливуда, Ноа Сентинео (Noah Centineo). Кажется, Селене Гомес (Selena Gomez) стоит присмотреться к этому парню, который в одном из интервью буквально признался певице в любви.

В интервью журналу Seventeen Ноа рассказал, что уже давно запал на Селену.

«Я думаю, что Селена Гомес одна из самых классных девушек на свете. Мне нравится ее отношение к любви и отношениям в целом».