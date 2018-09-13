Восходящая звезда Голливуда признался в любви Селене Гомес 

Совсем недавно Netflix выпустил целых два фильма, главную роль в которых играет талантливый и очаровательный актер, по праву названный восходящей звездой Голливуда, Ноа Сентинео (Noah Centineo). Кажется, Селене Гомес (Selena Gomez) стоит присмотреться к этому парню, который в одном из интервью буквально признался певице в любви.
В интервью журналу Seventeen Ноа рассказал, что уже давно запал на Селену.
«Я думаю, что Селена Гомес одна из самых классных девушек на свете. Мне нравится ее отношение к любви и отношениям в целом».
Как вы думаете, обратит ли Селена внимание на молодого юношу? Или после Джастина Бибера (Justin Bieber) она больше не хочет связываться с «мальчиками» и мечтает найти взрослого сильного мужчину?