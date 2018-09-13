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Пермь принимает XVIII международный фестиваль документального кино «Флаэртиана»
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Пермь принимает XVIII международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» 

ТАСС 58 минут назад
ТАСС, 13 сентября. XVIII международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» пройдет в Перми с 14 по 20 сентября.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры со ссылкой на президента фестиваля Павла Печенкина, в этом году будет показано около 160 фильмов, включая детские программы и образовательный форум.
"Большая программа традиционно сопровождается приездом программ наших партнёров-фестивалей из Европы: чешского Ji.hlava, немецкого DOK.fest Munich и бельгийского Millenium. Международное жюри возглавляет наш американский коллега Майкл Коллинз, номинант «Эмми» в этом году. Нас также традиционно поддерживает посольства США, Нидерландов, Эстонии, Польский культурный центр, немецкие коллеги, Центр Армянской культуры Пермского края", — приводят в министерстве его слова.
Заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина отметила, что фестиваль становится ярким культурным событием для пермяков уже больше 20 лет, потому что организаторы вкладывают в этот сердце и душу. «Флаэртиана» даёт возможность делать открытия, которые формируют гражданскую позицию и меняют наше представление о мире. Мне импонирует, что в фестивале участвуют студенты: хорошо, что они смогут поговорить с режиссерами во время мастер-классов и после показов", — отметила замминистра.
Главный координатор фестиваля Алина Стабровская посоветовала зрителям не доверять первому впечатлению, так как в этом году в программе много «фильмов-перевёртышей» — интересных историй, которые могут показаться сначала скучными. «Настоящий блокбастер „Одинокая битва Томаса Рида“ — история столкновения человека и крупной коммерческой компании. Она начинается как рассказ о локальной маленькой проблеме одного человека, но постепенно перерастает в детектив. „За пределом“ Марты Прус — громкая лента о спортивной борьбе и сложных отношениях с тренерами. Одна из жемчужин международной программы — фильм „Далекое созвездие“. Режиссер встречался с жителями дома престарелых, которые рассказывают ему про влюбленность, увлечение фотографией, армянский геноцид. Фильм очень медитативный, режиссер переносит нас на другую планету, в мир этих людей», — сказала Стабровская.
"На «Флаэртиане» предусмотрена и большая программа и для документалистов: мастер-классы от членов жюри, тренинг и питчинг «Флаэртиана-Форум», который в этом году стал настолько масштабным, что Павел Печёнкин беспокоится, смогут ли все зрители поместиться в киноцентре «Премьер», — отмечают в пресс-службе.
События кинофорума
Традиционно в программе фестиваля три конкурса: международный, национальный «Российская Флаэртиана» и студенческий. Зрители также увидят фильмы внеконкурсной программы. Среди документальных картин будет 6 мировых, 6 международных и 17 российских премьер, а также фестивальные хиты, уже полюбившиеся зрителям других стран.
Во внеконкурсную программу войдут специальные показы, фильмы членов жюри и программы фестивалей-партнёров, а также ретроспектива Свердловской киностудии, юбилейная ретроспектива фильмов Бориса Караджева, ретроспектива фильмов Армена Хачатряна (Армения), премьера фильма «Древности Пермского края. Оханский слон» и другие события.
В этом году на «Флаэртиане» пройдёт второй тренинг и питчинг «Флаэртиана-Форум», где режиссёры и продюсеры из Европы помогут начинающим режиссёрам правильно презентовать свой фильм и оценят проекты будущих работ уже известных авторов.
Перед фестивалем планируется проведение конкурса для студентов и школьников «ВУЗ-Флаэртиана», где на 13 образовательных площадках участники смогут показать фильмы из архива «Пермкино» и обсудить проблемы, заложенные в них. Организаторы лучших дискуссий будут награждены на церемонии открытия «Флаэртианы».
Все основные события форума пройдут в киноцентре «Премьер», церемонии закрытия и открытия — в студенческом дворце культуры ПГНИУ. Ожидаемое количество зрителей — 10 тыс. человек.
После завершения фестиваля его фильмы можно будет посмотреть в программе «Эхо Флаэртианы». В этом году увидеть лучшие ленты можно будет не только в «Премьере», но и на телеканале «Дом.ru Гид». По словам директора пермского филиала «Дом.ru» Елены Мандриковой, технологии расширят пространственные и временные границы мероприятия. «Те зрители, кто не смог или не успел посмотреть картины в кинотеатре, смогут в полной мере насладиться просмотром дома», — отметила она.
О фестивале
Фестиваль «Флаэртиана» (6+) — часть фестиваля «Пермский период. Новое время». Учредители кинофорума — Министерство культуры Пермского края, киностудия «Новый курс». Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры РФ, КГАУК «Пермкино», Пермского краевого отделения Союза кинематографистов России, администрации Перми. Все фильмы фестиваля сняты в стилистике Роберта Флаэрти, заложенной им в картине «Нанук с Севера» (длительное наблюдение, привычная камера), отмечают организаторы.
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