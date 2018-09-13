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У пользователей iTunes отобрали три купленных фильма. Объяснения Apple людям не понравились
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У пользователей iTunes отобрали три купленных фильма. Объяснения Apple людям не понравились 

360tv.ru 28 минут назад
Компания Apple удалила из библиотек пользователей iTunes в Канаде три купленных фильма. Причиной стал отзыв лицензии правообладателем. Однако возмутила людей не столько сама ситуация, сколько ответ Apple одному из жителей страны.
Публикация Андерса Сильвы в Twitter содержала письмо из «яблочной» службы поддержки. В обращении канадец рассказал о случившемся. Специалист Apple Ханьша (Hansha) объяснила, что удалить киноленты из iTunes решила студия, которая разместила фильмы в каталоге. Чтобы компенсировать потерю, представитель компании предложила Сильве два любых других кинопродукта по цене до 5,99 доллара.
Тон ответа и само отношение в Apple к случившемуся канадцу не понравились. Позицию компании он коротко описал в подписи к твиту, выразив свое возмущение.
«Эй, Apple, три купленных мною фильма пропали из библиотеки iTunes. — Ой, да, они больше недоступны, спасибо, что их купили. Вот еще два, которые вы можете взять в аренду. — Погодите, что?! Тим Кук, когда такое стало вообще возможным?» — написал Андерс.
В комментариях Сильве написали, что дело не в нарушении лицензионного соглашения. Ведь в нем указано, что приобретаются не копии фильмов, а лицензии на их просмотр.
«К сожалению, вы не покупали их (фильмы — ред.), а всего лишь получили право на просмотр. Является ли такой подход приемлемым — другой вопрос», — заметили пользователи.
Тем не менее некоторые уверяют, что в заблуждение вводят надписи в iTunes — «купить» и «покупка» (Buy / Purchase).
«Видя такое, логично предположить, что теперь ты являешься владельцем купленного на всю жизнь», — поддержали Андерса.
Другие уверены: дело тут в том, что пользовательское соглашение никто толком не читает. Поэтому и не знает, чего ждать.
«Именно поэтому я никогда не покупаю у Apple музыку и фильмы. Ты никогда не станешь владельцем, лишь обладателем долгосрочной аренды», — рассказала одна из пользователей.
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