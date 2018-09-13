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Бесплатные показы фильма «Собибор» пройдут в Музее Победы 14-16 сентября
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Бесплатные показы фильма «Собибор» пройдут в Музее Победы 14-16 сентября 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Бесплатные показы фильма «Собибор» пройдут в Музее Победы 14-16 сентября 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«В Музее Победы с 14 по 16 сентября будут организованы бесплатные показы фильма Константина Хабенского «Собибор». Начало показов в 18:20. Каждый посетитель музея сможет бесплатно посмотреть фильм, выдвинутый на премию американской киноакадемии «Оскар», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что после выдвижения фильма на премию «Оскар» Музей Победы на Поклонной горе продлил до конца сентября работу выставки, посвященной подвигу советского офицера Александра Печерского, возглавившего восстание в нацистском лагере смерти «Собибор».
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