Бесплатные показы фильма «Собибор» пройдут в Музее Победы 14-16 сентября

Бесплатные показы фильма «Собибор» пройдут в Музее Победы 14-16 сентября 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«В Музее Победы с 14 по 16 сентября будут организованы бесплатные показы фильма Константина Хабенского «Собибор». Начало показов в 18:20. Каждый посетитель музея сможет бесплатно посмотреть фильм, выдвинутый на премию американской киноакадемии «Оскар», — говорится в сообщении.