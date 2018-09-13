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CBS уволила актера мыльной оперы после 40 лет съемок
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CBS уволила актера мыльной оперы после 40 лет съемок 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Телекомпания CBS уволила звезду сериала «Молодые и дерзкие» Дага Дэвидсона после 40 лет съемок в мыльной опере, передает Deadline.
Информацию о том, что он оставил свою роль плохиша, ставшего детективом, подтвердил и сам Дэвидсон. «Они ведь не отпустили вас, верно?» — спросил один из фанатов актера в твиттере. «Похоже, отпустили», — ответил актер, поблагодарив всех поклонников за поддержку и намекнув, что уволиться пришлось из-за того, что шоу теперь «пойдет в другом направлении».
Позже об увольнении Даг Дэвидсон рассказал в беседе с изданием Soaps.com. «Мой контракт не продлили в январе. Я продолжал сниматься, но просто ждал, пока наймут кого-то другого», — пояснил он, добавив, что осталось только два не показанных эпизода с ним в роли Пола Уильямса.
Впервые Даг Дэвидсон появился в «Молодых и дерзких» в 1978 году. За роль в классической мыльной опере он получил пять номинаций и одну статуэтку «Эмми».
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