CBS уволила актера мыльной оперы после 40 лет съемок

Информацию о том, что он оставил свою роль плохиша, ставшего детективом, подтвердил и сам Дэвидсон. «Они ведь не отпустили вас, верно?» — спросил один из фанатов актера в твиттере. «Похоже, отпустили», — ответил актер, поблагодарив всех поклонников за поддержку и намекнув, что уволиться пришлось из-за того, что шоу теперь «пойдет в другом направлении».

Позже об увольнении Даг Дэвидсон рассказал в беседе с изданием Soaps.com. «Мой контракт не продлили в январе. Я продолжал сниматься, но просто ждал, пока наймут кого-то другого», — пояснил он, добавив, что осталось только два не показанных эпизода с ним в роли Пола Уильямса.

Впервые Даг Дэвидсон появился в «Молодых и дерзких» в 1978 году. За роль в классической мыльной опере он получил пять номинаций и одну статуэтку «Эмми».