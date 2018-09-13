Топ-8: самые крутые ужастики последних лет

Этой осенью в моде ужастики: выходит сразу несколько страшных фильмов («Тихое место», «Русалка. Озеро мертвых», «Инсомния»), и даже новая версия сериала «Сабрина — маленькая ведьма» снята в стиле хоррора. Специально для PEOPLETALK интернет-кинотеатр tvzavr собрал восемь самых крутых хорроров за последние пару лет.

«Страна призраков» (2018)

https://www.youtube.com/watch?v=9QRr6FyEyN8

Французские ужастики — это всегда что-то неожиданное. Главная героиня возвращается в свой родной дом спустя много лет к матери и сестре. Последняя верит в призраков и буквально одержима ими.

«Оно» (2017)

https://www.youtube.com/watch?v=QJuUqsFWl0A

Клоун Пеннивайз знает обо всех детских страхах и запросто может воплотить их в жизнь. Семеро друзей раскрывают его тайну — теперь они должны объединиться, чтобы спасти себя и свой город от Пеннивайза.

«Не в себе» (2018)

https://www.youtube.com/watch?v=2c8xQIMW9m4

В ролях: Клер Фой (34)

Стивен Содерберг снял фильм на камеру iPhone. Главная героиня случайно попадает в психиатрическую больницу, где начинает сомневаться в себе. Кажется, люди вокруг ее не слышат и не пытаются помочь. Или это все плод ее воображения?

«Астрал 4. Последний ключ» (2018)

https://www.youtube.com/watch?v=4SCEpX8okvw

В ролях: Лин Шэй (74), Ли Уоннелл (41)

Главная героиня Элиза с детства могла разговаривать с призраками. Отец в это не верил и часто запирал ее в подвале. Именно там произошла роковая встреча девочки с кровожадным призраком. Спустя годы героиня решает вернуться в дом своего детства.

«Коматозники» (2017)

https://www.youtube.com/watch?v=o-0NPBhy9vs

Режиссер: Нилс Арден Оплев (57)

Студенты-медики решают сыграть с жизнью. Каждого из пяти будущих врачей по очереди вводят в состояние искусственной комы. Цель — узнать, что происходит с человеком после смерти. Сначала героям кажется это лишь увлекательным приключением, позже они понимают, что пересекли очень опасную черту.

«Живое» (2017)

Фильм о том, к чему могут привести поиски жизни на других планетах. Исследователи, находящиеся на МКС, получают с Марса образец живого существа. Они выясняют, что это одноклеточное способно расти, мыслить и нападать на других существ. Фильм держит в невероятном напряжении!

«День мертвецов: Злая кровь» (2018)

https://www.youtube.com/watch?v=VYcXeK4j7lM

Режиссер: Гектор Эрнандес (42)

В ролях: Джонатан Шек (48)

Неизвестный вирус, моментально разлетевшийся по миру, превращает людей в зомби. Группе военных удается укрыться, но они понимают, что прятаться вечно не смогут. Девушка по имени Зои, кажется, может решить проблему — она разрабатывает сыворотку, для которой не хватает лишь одного компонента.

«Невеста» (2017)

https://www.youtube.com/watch?v=tFPZPwlG1x8

Настя и Иван — счастливые молодожены. Им хочется больше времени проводить вместе, поэтому Настя отправляется вместе с мужем к его родственникам. Те настаивают на проведении какого-то непонятного свадебного обряда. Странный городок, странные люди и странные сны, но самое ужасное — шкатулка с фотографиями мертвых людей, которую обнаруживает Настя.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/top-8-samye-krutye-uzhastiki-poslednih-let/