Топ-8: самые крутые ужастики последних лет 

Этой осенью в моде ужастики: выходит сразу несколько страшных фильмов («Тихое место», «Русалка. Озеро мертвых», «Инсомния»), и даже новая версия сериала «Сабрина — маленькая ведьма» снята в стиле хоррора. Специально для PEOPLETALK интернет-кинотеатр tvzavr собрал восемь самых крутых хорроров за последние пару лет.
«Страна призраков» (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=9QRr6FyEyN8
Режиссер: Паскаль Ложье (46)
В ролях: Кристал Рид (33), Милен Фармер (56)
Французские ужастики — это всегда что-то неожиданное. Главная героиня возвращается в свой родной дом спустя много лет к матери и сестре. Последняя верит в призраков и буквально одержима ими.
«Оно» (2017)
https://www.youtube.com/watch?v=QJuUqsFWl0A
Режиссер: Андрес Мускетти (44)
В ролях: Джейден Либерер (15), Финн Вулфард (15). Билл Скарсгард (28)
Клоун Пеннивайз знает обо всех детских страхах и запросто может воплотить их в жизнь. Семеро друзей раскрывают его тайну — теперь они должны объединиться, чтобы спасти себя и свой город от Пеннивайза.
«Не в себе» (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=2c8xQIMW9m4
Режиссер: Стивен Содерберг (55)
В ролях: Клер Фой (34)
Стивен Содерберг снял фильм на камеру iPhone. Главная героиня случайно попадает в психиатрическую больницу, где начинает сомневаться в себе. Кажется, люди вокруг ее не слышат и не пытаются помочь. Или это все плод ее воображения?
«Астрал 4. Последний ключ» (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=4SCEpX8okvw
Режиссер: Адам Робител (40)
В ролях: Лин Шэй (74), Ли Уоннелл (41)
Главная героиня Элиза с детства могла разговаривать с призраками. Отец в это не верил и часто запирал ее в подвале. Именно там произошла роковая встреча девочки с кровожадным призраком. Спустя годы героиня решает вернуться в дом своего детства.
«Коматозники» (2017)
https://www.youtube.com/watch?v=o-0NPBhy9vs
Режиссер: Нилс Арден Оплев (57)
В ролях: Эллен Пейдж (31), Диего Луна (38), Нина Добрев (29)
Студенты-медики решают сыграть с жизнью. Каждого из пяти будущих врачей по очереди вводят в состояние искусственной комы. Цель — узнать, что происходит с человеком после смерти. Сначала героям кажется это лишь увлекательным приключением, позже они понимают, что пересекли очень опасную черту.
«Живое» (2017)
https://www.youtube.com/watch?v=deSEnJA-zdY Режиссер: Даниэль Эспиноса (41)
В ролях: Джейк Джилленхол (37), Ребекка Фергюсон (34), Райан Рейнольдс (41)
Фильм о том, к чему могут привести поиски жизни на других планетах. Исследователи, находящиеся на МКС, получают с Марса образец живого существа. Они выясняют, что это одноклеточное способно расти, мыслить и нападать на других существ. Фильм держит в невероятном напряжении!
«День мертвецов: Злая кровь» (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=VYcXeK4j7lM
Режиссер: Гектор Эрнандес (42)
В ролях: Джонатан Шек (48)
Неизвестный вирус, моментально разлетевшийся по миру, превращает людей в зомби. Группе военных удается укрыться, но они понимают, что прятаться вечно не смогут. Девушка по имени Зои, кажется, может решить проблему — она разрабатывает сыворотку, для которой не хватает лишь одного компонента.
«Невеста» (2017)
https://www.youtube.com/watch?v=tFPZPwlG1x8
Режиссер: Святослав Подгаевский (35)
В ролях: Виктория Агалакова (21), Вячеслав Чепурченко (31)
Настя и Иван — счастливые молодожены. Им хочется больше времени проводить вместе, поэтому Настя отправляется вместе с мужем к его родственникам. Те настаивают на проведении какого-то непонятного свадебного обряда. Странный городок, странные люди и странные сны, но самое ужасное — шкатулка с фотографиями мертвых людей, которую обнаруживает Настя.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/top-8-samye-krutye-uzhastiki-poslednih-let/