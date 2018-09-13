Майкл Б Джордан может стать новым Суперменом в киновселенной DC

Очередная сумятица вокруг DCEU в целом и судьбы Супермена в частности набирает обороты. Вчера стало известно, что Генри Кавилл якобы покидает DCEU и к роли Супермена не вернется, сегодня же появились новые подробности — оказывается, Warner Bros. в будущем потенциально рассматривает возможность появления темнокожего Супермена в очередном «перезапуске» своей многострадальной киновселенной. Одна кандидатура на эту роль у Warner Bros. уже есть — Майкл Б. Джордан , звезда «Крида» и недавней «Черной Пантеры» Marvel.

Отметим, что у Майкла Б. Джордана, в «Черной Пантере» сыгравшего антагониста, Киллмонгера, уже есть опыт съемки в ролях положительных супергероев — Джордан в жанре кинокомиксов дебютировал, снявшись в провальной «Фантастической четверке» 2015 года.

Инсайдеры, которые рассказывают о том, что Warner Bros. не исключает возможности появления в киновселенной темнокожего Супермена, подчеркивают, однако, что пока это все лишь планы на отдаленное будущее. В ближайшем же времени студия не собирается снимать какие-либо новые фильмы с участием Супермена — и как раз этот факт и подтолкнул Генри Кавилла принять решение об уходе из франшизы.

Студия Warner Bros. выпустила короткое официальное заявление, в котором, однако, не стала ни подтверждать, ни опровергать слухи об уходе Кавилла и дальнейшей судьбе Супермена, ограничившись дипломатичным:

«Несмотря на то, что решение относительно грядущих фильмов о Супермене пока не принято, мы всегда были в отличных отношениях с Генри Кавиллом и относились к нему с большим уважением. И так будет всегда».