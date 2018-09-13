Брижит Макрон снялась в сериале

Vestiaires — короткометражный сериал, главные герои которого, пловцы Роми и Орсон, инвалиды. Однако физические недостатки не лишили мужчин чувства юмора, которым они делятся со своими товарищами и зрителями.

Тизер, в котором скомпилированы сцены со съемок с участием Макрон и впечатления ее партнеров по съемочной площадке, выложен на сайте телеканала France2.

"Мы знали, что она фанат нашего сериала, … и предложили ей сыграть с нами", — рассказывает актер Адда Абделли.

Для съемок первая леди Франции выбрала небесно-голубой костюм, в котором ранее появлялась на публике: тот же наряд она надела 14 мая 2017 года, во время инаугурации супруга на пост президента страны.