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Брижит Макрон снялась в сериале
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Брижит Макрон снялась в сериале 

РИА Новости 1 час назад
ПАРИЖ, 13 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит снялась во французском сериале Vestiaires, выпуск с ее участием появится в эфире 15 сентября.
Vestiaires — короткометражный сериал, главные герои которого, пловцы Роми и Орсон, инвалиды. Однако физические недостатки не лишили мужчин чувства юмора, которым они делятся со своими товарищами и зрителями.
Тизер, в котором скомпилированы сцены со съемок с участием Макрон и впечатления ее партнеров по съемочной площадке, выложен на сайте телеканала France2.
"Мы знали, что она фанат нашего сериала, … и предложили ей сыграть с нами", — рассказывает актер Адда Абделли.
Для съемок первая леди Франции выбрала небесно-голубой костюм, в котором ранее появлялась на публике: тот же наряд она надела 14 мая 2017 года, во время инаугурации супруга на пост президента страны.
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