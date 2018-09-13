Нижегородцам покажут «Жестокую любовь» 

фото предоставлено театромНижегородцам покажут «Жестокую любовь»Ретро-водевиль «Жестокая любовь» покажут на сцене Нижегородского государственного художественного музея.
30 сентября в Нижегородском художественном музее можно будет посмотреть не только не картины. Музей стал театральной площадкой. Нижегородский театр «Комедiя» в своей творческой экспансии захватил эту обитель живописи, и предлагает посетителям музея и театралам погрузиться в забытую ныне атмосферу легкого музыкального водевиля.
«Жестокая любовь» была написана актрисой театра «Комедiя», заслуженной артисткой России Ольгой Удаловой, а ее сестра, режиссёр Татьяна Удалова, поставила эту непритязательную, но приятную вещицу на трёх актеров. Ирина Былина и Ольга Бубнова играют двух перезрелых красоток, которым внезапно выпал шанс обрести в этом мире любовь и мужа. Но персонаж Валерия Ерукова может достаться только одной из них, и ради него они готовы на все!
Спектакль пройдет 30 сентября. Начало в 16:00.
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