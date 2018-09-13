Нижегородцам покажут «Жестокую любовь»

фото предоставлено театромНижегородцам покажут «Жестокую любовь»Ретро-водевиль «Жестокая любовь» покажут на сцене Нижегородского государственного художественного музея.

30 сентября в Нижегородском художественном музее можно будет посмотреть не только не картины. Музей стал театральной площадкой. Нижегородский театр «Комедiя» в своей творческой экспансии захватил эту обитель живописи, и предлагает посетителям музея и театралам погрузиться в забытую ныне атмосферу легкого музыкального водевиля.

Спектакль пройдет 30 сентября. Начало в 16:00.

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