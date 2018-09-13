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С Кевина Спейси сняли все обвинения в домогательствах
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С Кевина Спейси сняли все обвинения в домогательствах 

Sunmag 13 минут назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Последний год карьера Кевина Спейси держалась на волоске. Началось все с обвинений актера Энтони Рэппа, который прошлой осенью рассказал, как Кевин приставал к нему на вечеринке в далеком 1986 году, а закончилось недвусмысленными высказываниями Гая Пирса о том, что Спейси «любил распускать руки». В итоге Ридли Скотт вырезал персонажа Кевина из своего почти готового фильма, канал Netflix разорвал контракт с актером и лишил его роли в сериале «Карточный домик», а прокуратура Лос-Анджелеса начала расследование. Но поскольку с момента сексуальных домогательств, в которых обвинялся Спейси, прошло более 25 лет, прокурор официально закрыл дело. Теперь Кевин свободен, и срок ему не грозит.
В отличие от своих более суровых коллег, партнерша Спейси по «Карточному домике» Робин Райт считает, что он заслуживает второго шанса. «У каждого должна быть возможность все исправить, — заявила она. — Я в это верю. Это называется рост». Может быть, руководство Netflix и прислушалось бы к словам Робин, выскажись она чуть раньше, но к съемкам сериала Кевин уже точно не вернется: в тизере последнего, шестого сезона есть сцена, где показывают могилу президента США Фрэнка Андервуда. Надеемся, что это были не символические похороны карьеры актера в целом.
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